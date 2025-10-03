Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили 525 млн манатов

Резиденты восьми промышленных парков, находящихся под управлением Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, за счет применения льгот по НДС на импорт и таможенные пошлины сэкономили к настоящему времени 524,5 млн манатов.

Как рассказал Report пресс-секретарь агентства Эльчин Кязымов, в период с января по август текущего года экономия составила более 19,5 млн манатов.

По его словам, всего предпринимателям, осуществляющим деятельность в парках, выдано в общей сложности 1 805 подтверждающих документов, а за 8 месяцев этого года - 210.

Напомним, что резиденты промышленных парков освобождаются от налогов на имущество, землю, прибыль, НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования в производственных целях на 10 лет с даты их регистрации.