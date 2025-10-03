İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycandakı sənaye parklarının rezidentləri indiyə qədər 525 milyon manat vəsaitə qənaət ediblər

    Sənaye
    • 03 oktyabr, 2025
    • 17:03
    Azərbaycandakı sənaye parklarının rezidentləri indiyə qədər 525 milyon manat vəsaitə qənaət ediblər

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyindəki 8 sənaye parkında tətbiq edilmiş idxal ƏDV-si və gömrük güzəştləri nəticəsində rezidentlər bu günə qədər 524,5 milyon manat, təkcə bu ilin yanvar-avqust aylarında isə 19,5 milyon manatdan çox vəsaitə qənaət ediblər.

    Bunu "Report" a açıqlamasında agentliyin mətbuat katibi Elçin Kazımov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, indiyə qədər parklarda fəaliyyət göstərən sahibkarlara ümumilikdə 1 805 ədəd, bu ilin 8 ayında isə 210 ədəd təsdiqedici sənəd verilib.

    Xatırladaq ki, sənaye parklarının rezidentləri qeydiyyata alındıqları tarixdən etibarən 10 il müddətinə əmlak, torpaq, mənfəət vergilərindən, istehsal məqsədilə idxal etdikləri texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı zamanı ƏDV-dən və gömrük rüsumlarından azad olunurlar.

    İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi Elçin Kazımov qənaət
    Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили 525 млн манатов

    Son xəbərlər

    17:52

    Erməni arxiyepiskop iki il müddətinə həbs edilib

    Region
    17:51

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlər 1 milyard manatdan çoxdur

    Maliyyə
    17:49

    Azərbaycanın iki parabadmintonçusu Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlib

    Fərdi
    17:49

    Kopenhagen sammiti - sülhə mane olanlar İlham Əliyevin sülh gündəliyinə təslim oldular - ŞƏRH

    Analitika
    17:48

    Azərbaycan bankları I yarımildə 57 milyon manata yaxın qeyri-işlək krediti silib

    Maliyyə
    17:48

    Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, hər iki pilot ölüb - YENİLƏNİB-2

    Region
    17:47

    Azərbaycanda biri hərbçi olmaqla dörd nəfər dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbs edilib

    Hadisə
    17:44

    Azərbaycan banklarında 800 milyon manata yaxın qeyri-işlək kredit var

    Maliyyə
    17:41

    Avropa Komissiyası Mayot və Reyunyonun bərpasına 110 milyon avrodan çox vəsait ayırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti