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Резиденты промпарка России приглашены инвестировать в Азербайджан

Резиденты промпарка России приглашены инвестировать в Азербайджан Резидентам промышленного парка, входящего в АО “Химград” в Татарстане, Россия, предложено инвестировать в промышленные зоны Азербайджана.
Промышленность
16 июня 2023 г. 17:38
Резиденты промпарка России приглашены инвестировать в Азербайджан

Резидентам промышленного парка, входящего в АО “Химград” в Татарстане, Россия, предложено инвестировать в промышленные зоны Азербайджана.

Как cообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон Министерства экономики, об этом говорилось на встрече генерального директора АО “Химград” Айрата Гиззатуллина и генерального директора управляющей компании “Идея Капитал” Алексея Грушина с председателем правления агентства Эльшадом Нуриевым.

На встрече, состоявшейся в Сумгаитском химико-промышленном парке, гостям была представлена информация о промышленных зонах, инвестиционных возможностях, созданных здесь для предпринимателей.

В рамках встречи были обсуждены возможности реализации совместных проектов в промышленных зонах, расширения сотрудничества, обмена информацией и опытом в области организации, управления и развития промышленных парков.

В завершении гости ознакомились с производственными процессами на предприятии по производству стекла ЗАО Azerfloat, ООО STP и заводах тяжелого машиностроения.

28 апреля этого года между “Химградом” и Агентством по развитию экономических зон был подписан меморандум о сотрудничестве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyanın sənaye parkının rezidentləri Azərbaycana pul qoymağa dəvət edilib

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