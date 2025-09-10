Резидент Сумгайытского промпарка начал экспорт в Грузию
Промышленность
- 10 сентября, 2025
- 17:03
Резидент Сумгайытского промышленного парка ООО Sika начал экспорт различных видов строительных материалов в Грузию.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон, объем первой партии экспорта составил 100 тонн.
Согласно информации, компания была зарегистрирована в качестве резидента Сумгайытского промышленного парка в 2016 году. Объем инвестиций компании со швейцарским капиталом составляет 10,3 млн манатов. На предприятии создано около 70 постоянных рабочих мест. С 2018 года по I полугодие 2025 года включительно компания осуществила продажу продукции на 80 млн манатов.
