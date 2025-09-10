ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Резидент Сумгайытского промпарка начал экспорт в Грузию

    Промышленность
    • 10 сентября, 2025
    • 17:03
    Резидент Сумгайытского промпарка начал экспорт в Грузию

    Резидент Сумгайытского промышленного парка ООО Sika начал экспорт различных видов строительных материалов в Грузию.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон, объем первой партии экспорта составил 100 тонн.

    Согласно информации, компания была зарегистрирована в качестве резидента Сумгайытского промышленного парка в 2016 году. Объем инвестиций компании со швейцарским капиталом составляет 10,3 млн манатов. На предприятии создано около 70 постоянных рабочих мест. С 2018 года по I полугодие 2025 года включительно компания осуществила продажу продукции на 80 млн манатов.

    стройматериалы Грузия экспорт Сумгайытский промпарк резидент промпарка
    Sumqayıt Sənaye Parkının rezidenti Gürcüstana məhsul ixracına başlayıb
    Resident of Sumgayit Industrial Park starts exporting products to Georgia

    Последние новости

    17:49

    Россия и Иран обсудили строительство ж/д Решт-Астара

    Инфраструктура
    17:49

    Экс-глава Верховного суда Сушила Карки может возглавить временное правительство Непала

    Другие страны
    17:47

    Премьер Армении: Есть силы, которые хотят разрушить мир с Баку

    В регионе
    17:43

    Пашинян: Расходы на оборону Армении в будущем году будут ниже 2025 года

    В регионе
    17:40

    Правые и левые радикалы в Европарламенте вновь собираются требовать отставки фон дер Ляйен

    Другие страны
    17:27

    Мирзоян: Армения обсуждает с США проекты по ж/д инфраструктуре

    В регионе
    17:21

    В Литве на заправке взорвались вагоны с газом

    Другие
    17:16

    Хикмет Гаджиев и Кристофер Ландау обсудили отношения Азербайджана и США

    Внешняя политика
    17:13

    В Непале из тюрем сбежали более 7,5 тысяч заключенных

    Другие страны
    Лента новостей