Резидент Сумгайытского промпарка начал экспорт в Грузию

Резидент Сумгайытского промышленного парка ООО Sika начал экспорт различных видов строительных материалов в Грузию.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон, объем первой партии экспорта составил 100 тонн.

Согласно информации, компания была зарегистрирована в качестве резидента Сумгайытского промышленного парка в 2016 году. Объем инвестиций компании со швейцарским капиталом составляет 10,3 млн манатов. На предприятии создано около 70 постоянных рабочих мест. С 2018 года по I полугодие 2025 года включительно компания осуществила продажу продукции на 80 млн манатов.