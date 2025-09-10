İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Sənaye
    • 10 sentyabr, 2025
    • 16:47
    Sumqayıt Sənaye Parkının rezidenti Gürcüstana məhsul ixracına başlayıb

    Sumqayıt Sənaye Parkının rezidenti "Sika" MMC ilk dəfə Gürcüstana 100 ton həcmdə müxtəlif növ tikinti məhsullarının ixracına başlayıb.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinə (İZİA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, şirkət 2016-ci ildə Sumqayıt Sənaye Parkının rezidenti kimi qeydiyyata alınıb. İsveçrə kapitallı şirkətin investisiya həcmi 10,3 milyon manat təşkil edir. Müəssisədə 70 nəfərə yaxın daimi iş yeri yaradılıb. 2018-ci ildən 2025-ci ilin I yarısı daxil olmaqla şirkət tərəfindən 80 milyon manatlıq məhsul satışı həyata keçirilib.

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi sənaye
    Резидент Сумгайытского промпарка начал экспорт в Грузию
    Resident of Sumgayit Industrial Park starts exporting products to Georgia

