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    Пусконаладочные работы на карбамидном заводе начнутся в следующем месяце

    Завод планируется ввести в эксплуатацию к концу этого года© Report/ Elchin Murad

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Полномасштабные пусконаладочные работы на карбамидном заводе Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте начнутся в апреле.

    Об этом рассказал Report директор завода Хаял Джафаров.

    По его словам, в третьем квартале года начнется производство аммиака. Х.Джафаров отметил, что производство конечного продукта завода - карбамида, как ожидается, начнется в IV квартале: "Завод будет полностью введен в эксплуатацию к концу этого года. Завод готов на 99%".

    Отметим, что в целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co. Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. передаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании.

    Предприятие будет производить 650-660 тыс. тонн карбамида в год. Из них 150-200 тыс. тонн для внутреннего рынка, 450-500 тыс. тонн будет направлено на экспорт. 

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