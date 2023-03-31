Прошла очередная акция по посадке деревьев вблизи месторождения золота "Агйохуш-1"

При поддержке ЗАО AzerGold, Шамкирского регионального центра лесного хозяйства проведена очередная акция по посадке деревьев на землях лесного фонда, расположенных на территории Дашкесанского района, вблизи месторождения золота "Агйохуш-1".

При поддержке ЗАО AzerGold, Шамкирского регионального центра лесного хозяйства проведена очередная акция по посадке деревьев на землях лесного фонда, расположенных на территории Дашкесанского района, вблизи месторождения золота "Агйохуш-1".

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzerGold.

В акции, организованной в связи с началом весеннего сезона в непосредственной близости от завершившего срок эксплуатации рудника в целях увеличения зеленых насаждений и содействия обеспечению экологического баланса, приняли участие около 60 представителей ЗАО AzerGold и Шамкирского регионального центра лесного хозяйства.

В рамках акции на участке площадью 1 га было посажено 1 200 саженцев деревьев, в том числе саженцы шелковицы, лещины и ясеня, и проведен агротехнический уход.

Отметим, что впервые акция по посадке деревьев в рамках первого этапа плана рекультивации в связи с завершением эксплуатационных работ на золотом руднике "Агйохуш-1, была организована 5 июня 2022 года по случаю Всемирного дня охраны окружающей среды.

Напомним, что ЗАО AzerGold в соответствии с политикой корпоративной социальной ответственности организует массовые акции озеленения в рамках природоохранных мероприятий на месторождениях группы "Агйохуш", а также на других территориях, где ведется добыча. В рамках проекта высажено более 13 000 деревьев, кустарников и зеленых насаждений, соответствующих местным условиям.