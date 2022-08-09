Промышленное производство в Азербайджане выросло на 1,5%

В январе-июле этого года в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями в данной сфере произведено промышленной продукции на сумму 49,3 млрд манатов, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле этого года в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями в данной сфере произведено промышленной продукции на сумму 49,3 млрд манатов, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, информацию об этом распространил Государственный комитет по статистике.

По информации, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе промышленности осталось неизменным, а в ненефтегазовом секторе - выросло на 10,7%.

75,6% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 20,5% - перерабатывающем секторе, 3,3% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 4,5%, товарного газа – выросла на 15,3%.

Производство транспортных средств выросло в 3 раза, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов - 2,6 раза, производство фармацевтической продукции - 2 раза, производство электрооборудования - на 63,9 %, производство мебели - 56,5 %, производство одежды - 52,0 %, производство машин и оборудования - 39,0 %, производство компьютеров, электронных и оптических изделий - 34,5 %, производство готовых металлических изделий - 32,4 %, производство кожи и изделий из кожи, обуви - 29,4 %, производство полиграфической продукции - 26,5 %, производство строительных материалов - 24,9 %, производство продукции химической промышленности -18,0 %, производство продукции металлургической промышленности - 17,2 %, бумажной и картонной продукции - на 16,7 %, пищевой продукции - на 11,5 %, резиновой и пластмассовой - на 9,5 %, деревообрабатывающей и изделий из дерева - на 0,8%, производство табачной продукции сократилось на 2,4 %, напитков - на 6,9 %, нефтепродуктов - на 11,6 %, монтажно-ремонтных работ машин и оборудования - на 20,3 %, текстильной - на 24,6%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства вырос на 2,2%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 4,8%.