Промышленное производство в Азербайджане увеличилось на 1,4%

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале этого года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 7,6 млрд манатов, что на 1,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 8,4%, в нефтяном секторе – на 0,4%.

Согласно статданным, 75% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 20% - перерабатывающем секторе, 4,4% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча нефти в секторе горнорудной промышленности увеличилась на 0,5%, товарного газа – на 9,4%.

В перерабатывающей отрасли производство табачных изделий выросло в 3,4 раза, изделий текстильной промышленности - на 65,8%, кожи и изделий из кожи, обуви – в 4,7 раза, дерева и изделий из дерева – 1%, полиграфической продукции – 38%, продукции химической промышленности – 6,3%, фармацевтической продукции – в 2 раза, строительных материалов – на 40%, готовых металлургических изделий – 67%, электрического оборудования – 43,4%, мебели - 34,7%.

Помимо этого, производство продовольственных товаров сократилось на 6,7%, напитков – 19%, одежды – 48,3%, бумаги и картона – 3,3%, резины и пластиковых изделий – 44,9%, изделий металлургической промышленности – 10%, компьютеров и электронных товаров – 6,1%, машин и оборудования – 27,5%, иных транспортных средств – 72,7%, установки и ремонта машин и оборудования – 21,8%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 0,4%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – спад на 0,9%.