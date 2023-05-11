Промышленное производство в Азербайджане сократилось более чем на 2%

За январь-апрель этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 24,3 млрд манатов или на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-апрель этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 24,3 млрд манатов или на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе сократилось на 3,3%, а в ненефтегазовом выросло на 6,1%.

По данным, 71,1% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 23,6% - в перерабатывающем секторе, 4,6% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,7% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В горнодобывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 8%, а добыча товарного газа увеличилась на 1,9%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объемы производства выросли на 5,9%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 19,9%.