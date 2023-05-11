О нас

Промышленное производство в Азербайджане сократилось более чем на 2%

Промышленное производство в Азербайджане сократилось более чем на 2% За январь-апрель этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 24,3 млрд манатов или на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Промышленность
11 мая 2023 г. 12:48
Промышленное производство в Азербайджане сократилось более чем на 2%

За январь-апрель этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 24,3 млрд манатов или на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе сократилось на 3,3%, а в ненефтегазовом выросло на 6,1%.

По данным, 71,1% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 23,6% - в перерабатывающем секторе, 4,6% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,7% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В горнодобывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 8%, а добыча товарного газа увеличилась на 1,9%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объемы производства выросли на 5,9%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 19,9%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan’s industrial production down 2%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sənaye istehsalı 2 %-dən çox azalıb

Самое читаемое

Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
В связи с Бакинским марафоном-2023 на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
ФотоВ связи с "Бакинским марафоном-2023" на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
5 мая 2023 г. 10:09
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
6 мая 2023 г. 08:11
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
10 мая 2023 г. 18:29
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
11 мая 2023 г. 10:44
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi