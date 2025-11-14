Промпроизводство в Азербайджане за 10 месяцев сократилось на 1,2%

Промышленные предприятия и индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере в Азербайджане, за январь-октябрь этого года произвели продукции на 52,6 млрд манатов, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает "Report" со ссылкой на Государственный комитет статистики, за последний год производство в нефтегазовом секторе снизилось на 2,2%, а в ненефтегазовом секторе выросло на 4,9%. 60,8% промышленной продукции было произведено в добывающем секторе, 32,8% - в обрабатывающем секторе, 5,4% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, а 1% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов. В добывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 4,6%, а добыча товарного газа выросла на 1,7%. В обрабатывающем секторе производство фармацевтической продукции увеличилось в 2 раза, компьютеров, электронной и оптической продукции - на 98,4%, обработка древесины и изделий из дерева - на 57,1%, продукции текстильной промышленности - на 26,1%, резиновых и пластмассовых изделий - на 12,6%, табачных изделий - на 11,2%, продуктов питания - на 9,5%, химпродукции - на 8,4%, нефтепродуктов - на 0,9%. в В то же время производство машин и оборудования в отчетный период снизилось на 1,2%, напитков - на 1,8%, строительных материалов - на 4,3%, работы по монтажу и ремонту машин и оборудования - на 7,4%, производство одежды - на 9,2%, готовых металлических изделий - на 10%, мебели - на 10,9%, электрооборудования - на 11,6%, металлургической продукции - на 12,9%, кожи и кожаных изделий, обуви - на 18,6%, полиграфической продукции - на 19,9%, автомобилей, прицепов и полуприцепов - на 22,5%, бумаги и картона - на 27,1%. Объем производства в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром увеличился на 1%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов на 5,4%. На складах промышленных предприятий на 1 ноября имелось готовой продукции на сумму 841,1 млн манатов. Yalla! Options