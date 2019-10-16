​Промышленное производство в Азербайджане выросло на 2%

В январе-сентябре этого года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 34,7 млрд манатов, что на 1,7% больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтегазовом секторе промышленности вырос на 15,6%.

Согласно статданным, 69,9% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 25,2% - перерабатывающем секторе, 4,2% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,7% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 2,8%, товарного газа увеличилась на 29,3%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 2,5%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 7,4%.