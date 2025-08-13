О нас

Промышленность
13 августа 2025 г. 16:06
Производство в Нефтчалинском промквартале увеличилось в 4 раза

В Нефтчалинском промышленном квартале в I полугодии этого года произведена продукция на сумму 19 млн манатов, что примерно в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон.

Статус резидента получили 6 субъектов предпринимательства с инвестиционным портфелем на сумму более 63 млн манатов, из которых 5 уже функционируют. Предприниматели до сегодняшнего дня инвестировали в выполненные работы около 50 млн манатов и создали более 300 постоянных рабочих мест.

Нефтчалинский промышленный квартал играет важную роль не только в улучшении инвестиционного климата в стране, создании новых рабочих мест, но и в увеличении производства и расширении экспорта продукции ненефтяной промышленности. До настоящего времени резиденты квартала продали продукции на сумму 230 млн манатов, из которых 1,8 млн манатов приходится на долю экспорта.

Версия на азербайджанском языке Neftçala Sənaye Məhəlləsində istehsal 4 dəfə artıb

