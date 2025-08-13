Производство в Нефтчалинском промквартале увеличилось в 4 раза

В Нефтчалинском промышленном квартале в I полугодии этого года произведена продукция на сумму 19 млн манатов, что примерно в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон.

Статус резидента получили 6 субъектов предпринимательства с инвестиционным портфелем на сумму более 63 млн манатов, из которых 5 уже функционируют. Предприниматели до сегодняшнего дня инвестировали в выполненные работы около 50 млн манатов и создали более 300 постоянных рабочих мест.

Нефтчалинский промышленный квартал играет важную роль не только в улучшении инвестиционного климата в стране, создании новых рабочих мест, но и в увеличении производства и расширении экспорта продукции ненефтяной промышленности. До настоящего времени резиденты квартала продали продукции на сумму 230 млн манатов, из которых 1,8 млн манатов приходится на долю экспорта.