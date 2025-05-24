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Производство сахара в Азербайджане выросло почти на 60%

Производство сахара в Азербайджане выросло почти на 60% Производство сахара в Азербайджане выросло почти на 60%
Промышленность
24 мая 2025 г. 14:00
Производство сахара в Азербайджане выросло почти на 60%

В январе-апреле этого года в Азербайджане было произведено 85,1 тыс. тонн сахара, что на 59,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За последний год производство кондитерских изделий из сахара в стране увеличилось на 7%, достигнув 2 973,4 тонны.

По состоянию на 1 мая в Азербайджане имелись запасы готовой продукции в объеме 5,7 тысячи тонн сахара и 61,1 тонны кондитерских изделий из сахара, что соответственно на 72,7% больше и на 46,2% меньше по сравнению с годом ранее.

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Версия на английском языке Sugar production increases by nearly 60% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şəkər və qənd istehsalı 60 %-ə yaxın artıb

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