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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Нацгвардия ОАЭ спасла людей с загоревшегося в Оманском заливе судна

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 08:43
    Нацгвардия ОАЭ спасла людей с загоревшегося в Оманском заливе судна

    Силы национальной гвардии ОАЭ спасли 22 человека с загоревшегося грузового судна в Оманском заливе.

    Как передает Report, об этом Reuters сообщает со ссылкой на заявление военных.

    В ночь на воскресенье агентство Tasnim сообщало, что два танкера, перевозящих нефть, подорвались и загорелись в Ормузском проливе.

    "Национальная гвардия Объединенных Арабских Эмиратов в воскресенье заявила, что спасла 22 человека... после того, как на грузовом судне в Оманском заливе начался пожар", - говорится в сообщении агентства.

    До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало о выведении из строя торгового судна, пытавшегося прорвать морскую блокаду Ирана в Оманском заливе. Позднее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте с балкером и неуточненными вооруженными силами в Оманском заливе.

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