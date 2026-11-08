Нацгвардия ОАЭ спасла людей с загоревшегося в Оманском заливе судна
- 08 ноября, 2026
- 08:43
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Силы национальной гвардии ОАЭ спасли 22 человека с загоревшегося грузового судна в Оманском заливе.
Как передает Report, об этом Reuters сообщает со ссылкой на заявление военных.
В ночь на воскресенье агентство Tasnim сообщало, что два танкера, перевозящих нефть, подорвались и загорелись в Ормузском проливе.
"Национальная гвардия Объединенных Арабских Эмиратов в воскресенье заявила, что спасла 22 человека... после того, как на грузовом судне в Оманском заливе начался пожар", - говорится в сообщении агентства.
До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало о выведении из строя торгового судна, пытавшегося прорвать морскую блокаду Ирана в Оманском заливе. Позднее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте с балкером и неуточненными вооруженными силами в Оманском заливе.