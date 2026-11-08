Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Парагвае после краха Центробанка арестовали его экс-главу

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 08:34
    В Парагвае после краха Центробанка арестовали его экс-главу

    Суд постановил заключить бывшего главу Центробанка Парагвая Карлоса Карвальо под стражу в связи с расследованием по делу банка Ueno Bank, в котором оказались заморожены счета около 3 млн клиентов.

    Как передает Report, об этом сообщила газета ABC Color.

    По ее информации, судья решил назначить предварительный арест сроком на 15 дней. Прокуратура выдвинула в отношении Карвальо обвинения в злоупотреблении доверием, использовании служебного положения в личных целях и изготовлении подложных документов.

    Ранее суд назначил предварительное заключение по этому делу экс-президенту Парагвая Сантьяго Пенье, который был отстранен от должности в результате импичмента 6 ноября. Расследование прокуратуры связано с возможными нарушениями при размещении государственных и пенсионных средств в Ueno Bank, а также при осуществлении контроля за банковской организацией.

    Центробанк Парагвая 3 ноября ввел внешнее управление над Ueno Bank, в результате чего все счета в нем были заморожены. Число клиентов банка оценивается примерно в 3 млн. Население Парагвая - около 7 млн человек.

    Центральный банк Срок ареста Парагвай
    Paraqvayın keçmiş Mərkəzi Bank rəhbəri Ueno Bank işi üzrə həbs edilib
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