В Парагвае после краха Центробанка арестовали его экс-главу

Суд постановил заключить бывшего главу Центробанка Парагвая Карлоса Карвальо под стражу в связи с расследованием по делу банка Ueno Bank, в котором оказались заморожены счета около 3 млн клиентов.

Как передает Report, об этом сообщила газета ABC Color.

По ее информации, судья решил назначить предварительный арест сроком на 15 дней. Прокуратура выдвинула в отношении Карвальо обвинения в злоупотреблении доверием, использовании служебного положения в личных целях и изготовлении подложных документов.

Ранее суд назначил предварительное заключение по этому делу экс-президенту Парагвая Сантьяго Пенье, который был отстранен от должности в результате импичмента 6 ноября. Расследование прокуратуры связано с возможными нарушениями при размещении государственных и пенсионных средств в Ueno Bank, а также при осуществлении контроля за банковской организацией.

Центробанк Парагвая 3 ноября ввел внешнее управление над Ueno Bank, в результате чего все счета в нем были заморожены. Число клиентов банка оценивается примерно в 3 млн. Население Парагвая - около 7 млн человек.