Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Джейхун Байрамов: Победа Азербайджана — воплощение единства нашего народа

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 08:23
    Джейхун Байрамов: Победа Азербайджана — воплощение единства нашего народа

    Благодаря решительному руководству президента, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и героизму доблестной Азербайджанской армии шесть лет назад была восстановлена территориальная целостность нашей Родины, историческая справедливость одержала победу.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

    По его словам, эта блестящая победа является воплощением единства азербайджанского народа, его национальной воли и непоколебимой решимости в деле государственного строительства.

    "С глубоким уважением чтим светлую память наших шехидов, которые, отдав свои жизни за Родину, навечно вписали свои имена в нашу славную историю, склоняем головы перед героизмом и самоотверженностью наших гази и участников войны. С Днем Победы!", - говорится в публикации.

    Джейхун Байрамов 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Ceyhun Bayramov: Parlaq zəfər xalqımızın birliyinin və sarsılmaz dövlətçilik əzminin təcəssümüdür
    Jeyhun Bayramov: Azerbaijan's victory embodies the unity of our people
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    44 filmi

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