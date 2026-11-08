Джейхун Байрамов: Победа Азербайджана — воплощение единства нашего народа

Благодаря решительному руководству президента, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и героизму доблестной Азербайджанской армии шесть лет назад была восстановлена территориальная целостность нашей Родины, историческая справедливость одержала победу.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, эта блестящая победа является воплощением единства азербайджанского народа, его национальной воли и непоколебимой решимости в деле государственного строительства.

"С глубоким уважением чтим светлую память наших шехидов, которые, отдав свои жизни за Родину, навечно вписали свои имена в нашу славную историю, склоняем головы перед героизмом и самоотверженностью наших гази и участников войны. С Днем Победы!", - говорится в публикации.