Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Совет прессы: Азербайджанские журналисты также внесли свой вклад в достижение Победы

    Медиа
    • 08 ноября, 2026
    • 08:46
    Совет прессы: Азербайджанские журналисты также внесли свой вклад в достижение Победы

    День Победы, отмечаемый 8 ноября, является торжеством национальной гордости, государственной воли, единства и непоколебимой решимости азербайджанского народа.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета прессы Азербайджана по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    "Историческая Победа, одержанная доблестной Азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, стала ярким воплощением обеспечения территориальной целостности и суверенитета нашей страны, национальной солидарности, единства народа, государства и армии. Эта великая Победа также продемонстрировала всему миру решимость и непоколебимую волю азербайджанского народа к восстановлению исторической справедливости.

    С гордостью отмечаем, что азербайджанские журналисты также сыграли свою особую роль в достижении этой исторической Победы. Среди наших коллег есть те, кто в буквальном смысле превратил перо в оружие, участвовал в боевых действиях за Родину и за проявленное мужество был удостоен высоких государственных наград. В целом азербайджанские медиа на протяжении 44-дневной Отечественной войны неустанно боролись на информационном фронте, внесли значительный вклад в доведение справедливой позиции нашего государства и народа до международной общественности, поддержание высокого морального духа и стремления к победе в обществе.

    Наша священная Победа является вечным примером национальной воли, патриотизма и преданности государству, который будет передаваться будущим поколениям. Мы с глубоким уважением чтим светлую память героических сынов Родины, отдавших жизни во имя этой великой Победы и ставших шехидами, и выражаем благодарность ветеранам, потерявшим здоровье в борьбе за освобождение наших земель.

    Совет прессы Азербайджана сердечно поздравляет наш народ и представителей медиасообщества с 8 Ноября - Днем Победы. Пусть наша Победа будет вечной, а единство - нерушимым!" - говорится в заявлении.

    Совет прессы Азербайджана 8 Ноября - День Победы
    Mətbuat Şurası: Zəfərin qazanılmasında Azərbaycan jurnalistləri özünəməxsus rol oynayıblar
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