Совет прессы: Азербайджанские журналисты также внесли свой вклад в достижение Победы

День Победы, отмечаемый 8 ноября, является торжеством национальной гордости, государственной воли, единства и непоколебимой решимости азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета прессы Азербайджана по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

"Историческая Победа, одержанная доблестной Азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, стала ярким воплощением обеспечения территориальной целостности и суверенитета нашей страны, национальной солидарности, единства народа, государства и армии. Эта великая Победа также продемонстрировала всему миру решимость и непоколебимую волю азербайджанского народа к восстановлению исторической справедливости.

С гордостью отмечаем, что азербайджанские журналисты также сыграли свою особую роль в достижении этой исторической Победы. Среди наших коллег есть те, кто в буквальном смысле превратил перо в оружие, участвовал в боевых действиях за Родину и за проявленное мужество был удостоен высоких государственных наград. В целом азербайджанские медиа на протяжении 44-дневной Отечественной войны неустанно боролись на информационном фронте, внесли значительный вклад в доведение справедливой позиции нашего государства и народа до международной общественности, поддержание высокого морального духа и стремления к победе в обществе.

Наша священная Победа является вечным примером национальной воли, патриотизма и преданности государству, который будет передаваться будущим поколениям. Мы с глубоким уважением чтим светлую память героических сынов Родины, отдавших жизни во имя этой великой Победы и ставших шехидами, и выражаем благодарность ветеранам, потерявшим здоровье в борьбе за освобождение наших земель.

Совет прессы Азербайджана сердечно поздравляет наш народ и представителей медиасообщества с 8 Ноября - Днем Победы. Пусть наша Победа будет вечной, а единство - нерушимым!" - говорится в заявлении.