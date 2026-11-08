Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    МИД Азербайджана: День Победы — это символ нашей национальной солидарности и веры в будущее

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 08:18
    МИД Азербайджана: День Победы — это символ нашей национальной солидарности и веры в будущее

    В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили всех соотечественников с шестой годовщиной Победы в 44-дневной Отечественной войне.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    Отмечается, что беспримерный героизм, проявленный Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне 2020 года под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, и историческая победа стали торжеством национальной воли, единства и несокрушимой решимости азербайджанского народа.

    "Эта величественная победа стала важнейшим этапом исторического пути, ведущего к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. День Победы является символом нашей национальной солидарности, государственной воли и веры в будущее. Сегодня Азербайджан как государство-победитель решительно продолжает свои усилия по укреплению устойчивого мира, стабильности и сотрудничества в регионе.

    По случаю этого священного дня с глубоким почтением чтим светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни за Родину, и выражаем благодарность нашим гази и всем участникам войны за проявленную самоотверженность. Стойкость и доблесть наших героев будут вечно жить в памяти нашего народа, а летопись нашей победы станет источником гордости и вдохновения для будущих поколений. С Днем Победы!", - говорится в публикации.

    8 Ноября - День Победы Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    XİN: Zəfər Günü milli həmrəyliyimizin, dövlətçilik iradəmizin və gələcəyə olan inamımızın rəmzidir
    Azerbaijani MFA: Victory Day is a symbol of our national solidarity and our faith in the future
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