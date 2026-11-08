В Премьер-лиге Азербайджана сегодня завершится XI тур
- 08 ноября, 2026
- 09:04
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Сегодня завершатся XI тур и первый этап Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в заключительный игровой день состоятся два матча.
В первой встрече "Имишли" примет "Сумгайыт". Матч пройдет на городском стадионе Евлаха и начнется в 15:00. "Имишли" с 10 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а "Сумгайыт" с 9 очками располагается на девятой строчке.
Завершится тур матчем между "Сабахом" и "Шамахы", который начнется в 17:30. Столичный клуб, имеющий одну игру в запасе, с 20 очками занимает третье место. "Шамахы" набрал 13 очков и располагается на седьмой позиции.
По решению Профессиональной футбольной лиги XI тур получил название "Тур Победы".
Мисли Премьер-лига
Первый этап, XI тур
8 ноября
15:00. "Имишли" - "Сумгайыт"
Судьи: Акбер Ахмедов, Акиф Амирали, Муслюм Алиев, Намиг Бакиров.
VAR: Джавид Джалилов.
AVAR: Парвин Талыбов.
Инспектор матча: Амрах Ибрагимов.
Представитель АФФА: Азер Аскеров.
Городской стадион Евлаха.
17:30. "Сабах" - "Шамахы"
Судьи: Кямал Умудлу, Намиг Гусейнов, Вюсал Мамедов, Ниджат Исмаиллы.
VAR: Раван Гамзазаде.
AVAR: Эйюб Ибрагимов.
Инспектор матча: Мунис Абдуллаев.
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов.
"Сабах Арена".
Напомним, в ранее состоявшихся матчах XI тура "Туран Товуз" обыграл "Карабах", а "Нефтчи" победил "Кяпаз" (оба матча завершились со счетом 1:0). "Зиря" оказалась сильнее "Габалы" (2:1), а встреча между "Шафа" и "Араз-Нахчываном" завершилась вничью - 2:2.