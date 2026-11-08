Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Премьер-лиге Азербайджана сегодня завершится XI тур

    Футбол
    • 08 ноября, 2026
    • 09:04
    В Премьер-лиге Азербайджана сегодня завершится XI тур

    Сегодня завершатся XI тур и первый этап Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, в заключительный игровой день состоятся два матча.

    В первой встрече "Имишли" примет "Сумгайыт". Матч пройдет на городском стадионе Евлаха и начнется в 15:00. "Имишли" с 10 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а "Сумгайыт" с 9 очками располагается на девятой строчке.

    Завершится тур матчем между "Сабахом" и "Шамахы", который начнется в 17:30. Столичный клуб, имеющий одну игру в запасе, с 20 очками занимает третье место. "Шамахы" набрал 13 очков и располагается на седьмой позиции.

    По решению Профессиональной футбольной лиги XI тур получил название "Тур Победы".

    Мисли Премьер-лига

    Первый этап, XI тур

    8 ноября

    15:00. "Имишли" - "Сумгайыт"

    Судьи: Акбер Ахмедов, Акиф Амирали, Муслюм Алиев, Намиг Бакиров.

    VAR: Джавид Джалилов.

    AVAR: Парвин Талыбов.

    Инспектор матча: Амрах Ибрагимов.

    Представитель АФФА: Азер Аскеров.

    Городской стадион Евлаха.

    17:30. "Сабах" - "Шамахы"

    Судьи: Кямал Умудлу, Намиг Гусейнов, Вюсал Мамедов, Ниджат Исмаиллы.

    VAR: Раван Гамзазаде.

    AVAR: Эйюб Ибрагимов.

    Инспектор матча: Мунис Абдуллаев.

    Представитель АФФА: Эльчин Мамедов.

    "Сабах Арена".

    Напомним, в ранее состоявшихся матчах XI тура "Туран Товуз" обыграл "Карабах", а "Нефтчи" победил "Кяпаз" (оба матча завершились со счетом 1:0). "Зиря" оказалась сильнее "Габалы" (2:1), а встреча между "Шафа" и "Араз-Нахчываном" завершилась вничью - 2:2.

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