В Премьер-лиге Азербайджана сегодня завершится XI тур

Сегодня завершатся XI тур и первый этап Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в заключительный игровой день состоятся два матча.

В первой встрече "Имишли" примет "Сумгайыт". Матч пройдет на городском стадионе Евлаха и начнется в 15:00. "Имишли" с 10 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а "Сумгайыт" с 9 очками располагается на девятой строчке.

Завершится тур матчем между "Сабахом" и "Шамахы", который начнется в 17:30. Столичный клуб, имеющий одну игру в запасе, с 20 очками занимает третье место. "Шамахы" набрал 13 очков и располагается на седьмой позиции.

По решению Профессиональной футбольной лиги XI тур получил название "Тур Победы".

Мисли Премьер-лига

Первый этап, XI тур

8 ноября

15:00. "Имишли" - "Сумгайыт"

Судьи: Акбер Ахмедов, Акиф Амирали, Муслюм Алиев, Намиг Бакиров.

VAR: Джавид Джалилов.

AVAR: Парвин Талыбов.

Инспектор матча: Амрах Ибрагимов.

Представитель АФФА: Азер Аскеров.

Городской стадион Евлаха.

17:30. "Сабах" - "Шамахы"

Судьи: Кямал Умудлу, Намиг Гусейнов, Вюсал Мамедов, Ниджат Исмаиллы.

VAR: Раван Гамзазаде.

AVAR: Эйюб Ибрагимов.

Инспектор матча: Мунис Абдуллаев.

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов.

"Сабах Арена".

Напомним, в ранее состоявшихся матчах XI тура "Туран Товуз" обыграл "Карабах", а "Нефтчи" победил "Кяпаз" (оба матча завершились со счетом 1:0). "Зиря" оказалась сильнее "Габалы" (2:1), а встреча между "Шафа" и "Араз-Нахчываном" завершилась вничью - 2:2.