İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    "Zəfər turu": "İmişli" "Sumqayıt"ı, "Sabah" "Şamaxı"nı qəbul edəcək

    Futbol
    • 08 noyabr, 2026
    • 09:00
    Zəfər turu: İmişli Sumqayıtı, Sabah Şamaxını qəbul edəcək

    Misli Premyer Liqasında XI tura və I dövrəyə bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, sonuncu oyun günündə daha iki matç keçiriləcək.

    İlk olaraq "Sumqayıt" "İmişli"nin qonağı olacaq. Yevlax şəhər stadionundakı qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək. Meydan sahibləri 10 xalla səkkizinci, "gənclik şəhəri" təmsilçisi 9 xalla doqquzuncu pillədə qərarlaşıb.

    Tura "Sabah" - "Şamaxı" görüşü ilə yekun vurulacaq. Oyun saat 17:30-da başlayacaq. Ehtiyatda daha bir matçı olan paytaxt klubu 20 xalla üçüncü, qonaqlar 13 xalla yeddincidir.

    Peşəkar Futbol Liqasının qərarı ilə XI tur "Zəfər turu" adlandırılıb.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə XI tur

    8 noyabr

    15:00. "İmişli" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Əkbər Əhmədov, Akif Əmirəli, Müslüm Əliyev, Namiq Bəkirov.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Pərvin Talıbov.

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

    Yevlax şəhər stadionu

    17:30. "Sabah" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Namiq Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Nicat İsmayıllı.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Eyyub İbrahimov.

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.

    "Sabah Arena"

    Xatırladaq ki, turun əvvəli oyunlarında "Turan Tovuz" "Qarabağ"ı, "Neftçi" "Kəpəz"i (hər ikisi 1:0), "Zirə" "Qəbələ"ni (2:1) məğlub edib. "Şəfa" - "Araz-Naxçıvan" oyununda isə qalib müəyyənləşməyib - 2:2.

    Azərbaycan Premyer Liqası İmişli FK Sabah FK Sumqayıt FK
    В Премьер-лиге Азербайджана сегодня завершится XI тур
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