Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент "Арка Победы"

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 09:37
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы

    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент "Арка Победы" по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщает Report, среди них были председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, премьер-министр Али Асадов, начальники отделов и депутаты парламента.

    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Государственные и правительственные чиновники посетили монумент Арка Победы
    Сахиба Гафарова Али Асадов Самир Нуриев 8 Ноября - День Победы Триумфальная арка
    Фото
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Zəfər Tağı abidəsini ziyarət ediblər
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    State and government officials visit Victory Arch monument
    44 filmi
    44 filmi

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