Государственные и правительственные чиновники посетили монумент "Арка Победы" по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, среди них были председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, премьер-министр Али Асадов, начальники отделов и депутаты парламента.