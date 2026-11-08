В результате ДТП в Шамкирском районе один человек погиб, двое пострадали - Обновлено

Один из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Шамкирском районе скончался.

Как сообщает западное бюро Report, погибший был пассажиром автомобиля, врезавшегося в дерево.

Так, житель села Кечили Шамкирского района Вюсал Вюгар оглу Амрахов (2006 г. р.), находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2106, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате аварии погиб пассажир автомобиля Теймур Али оглу Оруджов (2008 г. р.). Водитель и еще один пассажир, Джахид Асеф оглу Рустамов (2002 г. р.), получили травмы.

09:17

В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на участке автомобильной дороги Гедимгала - Мискинли - Кечили - Хулуф, проходящем через село Кечили, в направлении села Гедимгала.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в придорожное дерево.

В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту проводится расследование.