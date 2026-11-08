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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Şəmkirdə ağaca çırpılan maşındakı sərnişinlərdən biri ölüb – Yenilənib

    Hadisə
    • 08 noyabr, 2026
    • 09:20
    Şəmkirdə ağaca çırpılan maşındakı sərnişinlərdən biri ölüb – Yenilənib

    Şəmkirdə baş verən yol-nəqliyyat hadisəsində xəsarət alanlardan biri ölüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, ölən şəxs ağaca çırpılan avtomobildə sərnişin olub.

    Belə ki, Şəmkir rayonunun Keçili kənd sakinləri, 2006-cı il təvəllüdlü (20 yaş) Əmrahov Vüsal Vüqar oğlunun idarə etdiyi "VAZ"-2106 markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq yol kənarında olan ağaca çırpılıb, sərnişin, 2008-ci il təvəllüdlü (18 yaş) Orucov Teymur Əli oğlu ölüb, sürücü və digər sərnişin, 2002-ci il təvəllüdlü (24 yaş) Rüstəmov Cahid Asəf oğlu xəsarət alıblar.

    Şəmkir rayonunun Qədimqala-Miskinli-Keçili-Xuluf avtomobil yolunun Keçili kəndindən keçən hissəsində, Qədimqala kəndi istiqamətində yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hərəkətdə olan minik avtomobili idarəetmədən çıxıb.

    Daha sonra avtomobil yol kənarındakı ağaca çırpılıb.

    Qəza nəticəsində 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

    Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Onların vəziyyətlərinin orta ağır olduğu bildirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Şəmkirdə ağaca çırpılan maşındakı sərnişinlərdən biri ölüb – Yenilənib
    Şəmkirdə ağaca çırpılan maşındakı sərnişinlərdən biri ölüb – Yenilənib
    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Şəmkir
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    В результате ДТП в Шамкирском районе один человек погиб, двое пострадали - Обновлено
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