​Производство метанола в Азербайджане возросло в 7,6 раза

В январе-апреле текущего года в Азербайджане было произведено 101,7 тыс. тонн метанола.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, объем производства метанола увеличился в годовом сравнении в 7,6 раза. Запасы готовой продукции на 1 мая составили 14,7 тыс. тонн.

Следует отметить, что производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн в год.