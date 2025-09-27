Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Производство хлопковолокна в Азербайджане выросло почти на 33 %

    Промышленность
    • 27 сентября, 2025
    • 18:09
    Производство хлопковолокна в Азербайджане выросло почти на 33 %

    В январе-августе 2025 года в Азербайджане произведено 47,91 тысячи тонн хлопкового волокна.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 32,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    По состоянию на 1 сентября этого года, запасы готовой продукции в стране составили 16,97 тыс. тонн.

    В 2024 году в Азербайджане произведено 73 тыс. тонн хлопкового волокна, что на 9,9 % меньше по сравнению с 2023 годом.

    Хлопковолокно рост производства Азербайджан
    Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 33 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    18:19

    Зеленский: Украина получит от Израиля две системы Patriot

    Другие страны
    18:16
    Фото

    В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий в связи с Днем памяти

    Армия
    18:10

    В Хачмазском районе почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    18:09

    Производство хлопковолокна в Азербайджане выросло почти на 33 %

    Промышленность
    18:06

    Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем памяти Азербайджана

    Внешняя политика
    17:53
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанские теннисисты вышли в финал

    Другие
    17:46

    Зеленский: Украинская делегация проведет технические встречи в США по покупке оружия

    В регионе
    17:40

    КазМунайГаз и Eni запустили солнечную электростанцию в Жанаозене

    Другие
    17:36

    Посольство США в Баку почтило память героев Отечественной войны

    Внешняя политика
    Лента новостей