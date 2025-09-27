Производство хлопковолокна в Азербайджане выросло почти на 33 %
В январе-августе 2025 года в Азербайджане произведено 47,91 тысячи тонн хлопкового волокна.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 32,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По состоянию на 1 сентября этого года, запасы готовой продукции в стране составили 16,97 тыс. тонн.
В 2024 году в Азербайджане произведено 73 тыс. тонн хлопкового волокна, что на 9,9 % меньше по сравнению с 2023 годом.
