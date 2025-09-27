Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 33 %-ə yaxın artıb
Sənaye
- 27 sentyabr, 2025
- 17:49
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 47,91 min ton pambıq mahlıcı istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 32,6 % çoxdur.
Bu il sentyabr ayının 1-nə ölkədə 16,97 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
2024-cü ildə Azərbaycanda 73 min ton pambıq mahlıcı istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 9,9 % azdır.
Son xəbərlər
18:10
Gəncədə 22 avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayırİnfrastruktur
18:06
Premyer Liqa: "Şamaxı" "Araz Naxçıvan"la heç heçə edibFutbol
18:02
Foto
27 Sentyabr - Anım Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilibHərbi
17:58
Xaçmazda Anım Günü qeyd edilibDaxili siyasət
17:58
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Anım Günü ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
17:57
Zelenski: Ukrayna heyəti ABŞ-də silah alışı üzrə texniki görüşlər keçirəcəkRegion
17:49
Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 33 %-ə yaxın artıbSənaye
17:48
Ermənistanda yük maşını və avtosisternin toqquşması nəticəsində mazut sızıntısı baş veribRegion
17:39