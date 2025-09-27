Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 33 %-ə yaxın artıb

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Sənaye
    • 27 sentyabr, 2025
    • 17:49
    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 47,91 min ton pambıq mahlıcı istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 32,6 % çoxdur.

    Bu il sentyabr ayının 1-nə ölkədə 16,97 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 73 min ton pambıq mahlıcı istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 9,9 % azdır.

    pambıq mahlıcı istehsal Dövlət Statistika Komitəsi
