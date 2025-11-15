Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Производство хлопковолокна в Азербайджане увеличилось почти на 33%

    Промышленность
    • 15 ноября, 2025
    • 18:33
    За январь-октябрь 2025 года в Азербайджане произведено 55,96 тысячи тонн хлопкового волокна.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 32,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    По состоянию на 1 ноября этого года, запасы готовой продукции в стране составили 15,94 тыс. тонн.

    В 2024 году в Азербайджане было произведено 73 тыс. тонн хлопковолокна, что на 9,9% меньше по сравнению с 2023 годом.

    Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 33 %-ə yaxın artıb

