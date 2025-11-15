Производство хлопковолокна в Азербайджане увеличилось почти на 33%
За январь-октябрь 2025 года в Азербайджане произведено 55,96 тысячи тонн хлопкового волокна.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 32,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на 1 ноября этого года, запасы готовой продукции в стране составили 15,94 тыс. тонн.
В 2024 году в Азербайджане было произведено 73 тыс. тонн хлопковолокна, что на 9,9% меньше по сравнению с 2023 годом.
