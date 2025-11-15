Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 33 %-ə yaxın artıb
- 15 noyabr, 2025
- 17:53
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 55,96 min ton pambıq mahlıcı istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 32,7 % çoxdur.
Bu il noyabr ayının 1-nə ölkədə 15,94 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
2024-cü ildə Azərbaycanda 73 min ton pambıq mahlıcı istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 9,9 % azdır.
