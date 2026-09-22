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    Президент: Необходимо проанализировать существующие месторождения и точно определить их запасы

    Промышленность
    • 22 сентября, 2026
    • 15:02
    Президент: Необходимо проанализировать существующие месторождения и точно определить их запасы

    Необходимо всесторонне проанализировать существующие месторождения в Азербайджане и точно определить их запасы.

    Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на совещании, посвященном Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030гг.

    Глава государства отметил, что многие месторождения в Азербайджане, то есть перспективные месторождения, сегодня все еще ожидают проведения геологоразведочных работ.

    "В этом, безусловно, есть и положительная сторона, поскольку эти запасы сегодня находятся под землей. Для решения этих вопросов в рамках Государственной программы мы будем применять очень конкретные механизмы", - подчеркнул глава государства.

    По его словам, в первую очередь, речь идет о скорейшем вводе в эксплуатацию месторождений, расположенных на освобожденных от оккупации территориях. Это, прежде всего, месторождения золота, меди, молибдена в Кяльбаджарском, Агдеринском и Зангиланском районах. В Агдеринском районе работы уже начались.

    "Надеюсь, что в ближайшем будущем начнутся работы в Кяльбаджаре и Зангилане, и таким образом начнется освоение уже выявленных месторождений. В то же время мы должны полностью проанализировать существующие месторождения и с помощью современных геологических методов полностью уточнить имеющиеся там запасы. В советское время фигурировали определенные цифры. Но с тех пор прошло около 40 лет. Данные устарели, к тому же сегодня существуют новые технологии, о которых в советское время никто даже и помыслить не мог", - сказал Ильхам Алиев.

    По его словам, вторым направлением является проведение разведочных и геологоразведочных работ в соседних регионах:

    "Второе направление. Учитывая, что в этом регионе имеются крупные природные ресурсы, такие же ресурсы предположительно есть и в других частях этих районов, а также в соседних районах. С этой целью будут проводиться разведывательные, геологоразведочные работы. Старт этому уже дан. Еще раз говорю: есть новейшие технологии. Вероятно, нам сегодня предоставят информацию по данному вопросу", - подчеркнул он.

    Ильхам Алиев Горнодобывающая промышленность Освобожденные территории Азербайджана Геологоразведочные работы
    Prezident: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə mövcud yataqlar təhlil edilib ehtiyatları tam dəqiqləşdirilməlidir"
    Ilham Aliyev: Existing deposits must be thoroughly analyzed

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