Президент: Необходимо проанализировать существующие месторождения и точно определить их запасы

Необходимо всесторонне проанализировать существующие месторождения в Азербайджане и точно определить их запасы.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на совещании, посвященном Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030гг.

Глава государства отметил, что многие месторождения в Азербайджане, то есть перспективные месторождения, сегодня все еще ожидают проведения геологоразведочных работ.

"В этом, безусловно, есть и положительная сторона, поскольку эти запасы сегодня находятся под землей. Для решения этих вопросов в рамках Государственной программы мы будем применять очень конкретные механизмы", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в первую очередь, речь идет о скорейшем вводе в эксплуатацию месторождений, расположенных на освобожденных от оккупации территориях. Это, прежде всего, месторождения золота, меди, молибдена в Кяльбаджарском, Агдеринском и Зангиланском районах. В Агдеринском районе работы уже начались.

"Надеюсь, что в ближайшем будущем начнутся работы в Кяльбаджаре и Зангилане, и таким образом начнется освоение уже выявленных месторождений. В то же время мы должны полностью проанализировать существующие месторождения и с помощью современных геологических методов полностью уточнить имеющиеся там запасы. В советское время фигурировали определенные цифры. Но с тех пор прошло около 40 лет. Данные устарели, к тому же сегодня существуют новые технологии, о которых в советское время никто даже и помыслить не мог", - сказал Ильхам Алиев.

По его словам, вторым направлением является проведение разведочных и геологоразведочных работ в соседних регионах:

"Второе направление. Учитывая, что в этом регионе имеются крупные природные ресурсы, такие же ресурсы предположительно есть и в других частях этих районов, а также в соседних районах. С этой целью будут проводиться разведывательные, геологоразведочные работы. Старт этому уже дан. Еще раз говорю: есть новейшие технологии. Вероятно, нам сегодня предоставят информацию по данному вопросу", - подчеркнул он.