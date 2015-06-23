Президент Ильхам Алиев наградил работников машиностроительной промышленности

23 июня, 2015 19:54

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников машиностроительной промышленности медалью "Терегги". Как отмечает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии машиностроительной промышленности медалью "Терегги" награждены следующие лица: Абдуллаев Муса Аскер оглу Джаббаров Мирзага Алиджаббар оглу Червяков Юрий Ильич Алиев Фаиль Сакит оглу Искендеров Аббас Меджид оглу Гулиев Гарягды Меджид оглу Муталлимов Миргелем Сахиб оглу Нагиев Азер Сабир оглу Турабов Таир Рустам оглу Велиев Эльчин Эльдар оглу.