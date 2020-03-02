​Petkim увеличил активы

Petkim Holding, основная доля которого принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в 2019 году получил чистую прибыль в размере 764,237 млн турецких лир.

Как передает Report, об этом говорится в аудированном финансовом отчете компании.

Активы компании в годовом сравнении увеличились на 17,6% - до 14,801 млрд лир.

Доходы компании в прошлом году составили 11,672 млрд лир, что на 25% больше показателя годом ранее.

Petkim Holding был создан 3 апреля 1965 года. SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.