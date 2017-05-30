Petkim стал второй крупнейшей компанией Эгейского региона

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Промышленная палата Эгейского региона Турции обнародовала список 100 крупнейших промышленных компаний региона 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, компания Petkim, основная доля которой принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), стала второй в списке.

Отмечается, что Petkim осуществил продажи на 4,153 млрд турецких лир.

Лидирует в списке Tüpraş, на третьей строчке расположилась Philsa Philip Morris.

Отметим, что Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой его основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).