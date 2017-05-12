Petkim нарастил производство

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале текущего года на комплексе Petkim, первом и единственном производителе нефтехимической продукции Турции, произведено 829 717 тонн продукции.

Как сообщает Report, это на 3% больше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период объемы продаж выросли на 4% - до 492 960 тонн. Доходы от продаж Petkim Holding увеличились на 59% - с 1,108 до 1,766 млрд лир.

В первом квартале показатель использования производственной мощности комплекса увеличился до 94,7% с 92,7% в соответствующем периоде прошлого года.

Отметим, что Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Комплекс Petkim включает в себя 14 заводов и 8 вспомогательных строений. Производственная мощность комплекса равна 3,6 млн тонн в год.