Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Орхан Юсубов: Интеллектуальная собственность снизит зависимость Азербайджана в оборонной сфере

    Промышленность
    • 01 октября, 2026
    • 15:08
    Орхан Юсубов: Интеллектуальная собственность снизит зависимость Азербайджана в оборонной сфере

    Формирование интеллектуальной собственности в Азербайджане имеет важное значение для укрепления оборонного потенциала страны и снижения зависимости в этой сфере.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра исследований и инноваций оборонной промышленности Орхан Юсубов на панельной дискуссии в рамках VI Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2026 в Баку.

    По его словам, на возглавляемую им структуру в этой связи возложена большая ответственность.

    "Мы считаем, что деятельность Центра создаст значительную ценность для экономики. Продукция оборонной промышленности на протяжении всей истории не только создавала высокую добавленную стоимость, но и способствовала крупным научным открытиям и изобретениям, а также формированию интеллектуальной собственности, которую мы называем ноу-хау. Эта интеллектуальная собственность отражает потенциал нашей страны, народа и нации", - сказал Юсубов.

    Международная военная выставка ADEX-2026
    Müdafiə Sənayesi Tədqiqat və İnnovasiya Mərkəzi iqtisadiyyatda ciddi dəyər yaratmağı hədəfləyir
    Azerbaijan seeks stronger, less dependent defense industry
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    15:47

    Шухрат Холмухамедов: Учения "Сила единства – 2026" - хорошая возможность для обмена опытом

    Армия
    15:45

    Число жертв схода лавины в Гималаях достигло 11 человек

    Другие страны
    15:41
    Фото

    Пярвиз Шахбазов: С момента запуска TAP Греция получила 6 млрд м³ азербайджанского газа - ОБНОВЛЕНО

    Туризм
    15:37

    Азербайджанские таможенники изъяли крупную партию незадекларированных косметических средств

    Бизнес
    15:25

    ОАЭ сформировали спецгруппу для расследования инцидента с самолетом Flydubai

    Другие страны
    15:23

    На ADEX 2026 представлены 130 образцов продукции Миноборонпрома

    Армия
    15:22

    В Британии около 700 заключенных досрочно вышли на свободу из-за переполненности тюрем

    Другие страны
    15:20

    Закир Гасанов: Учения "Сила единства — 2026" вносят вклад в обеспечение мира и стабильности

    Армия
    15:14

    Вернон Коакер: Лондон и Баку продолжат углублять оборонное сотрудничество

    Внешняя политика
    Лента новостей