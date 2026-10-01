Орхан Юсубов: Интеллектуальная собственность снизит зависимость Азербайджана в оборонной сфере

Формирование интеллектуальной собственности в Азербайджане имеет важное значение для укрепления оборонного потенциала страны и снижения зависимости в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра исследований и инноваций оборонной промышленности Орхан Юсубов на панельной дискуссии в рамках VI Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2026 в Баку.

По его словам, на возглавляемую им структуру в этой связи возложена большая ответственность.

"Мы считаем, что деятельность Центра создаст значительную ценность для экономики. Продукция оборонной промышленности на протяжении всей истории не только создавала высокую добавленную стоимость, но и способствовала крупным научным открытиям и изобретениям, а также формированию интеллектуальной собственности, которую мы называем ноу-хау. Эта интеллектуальная собственность отражает потенциал нашей страны, народа и нации", - сказал Юсубов.