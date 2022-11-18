Определены предприятия, которые будут производить оружие и боеприпасы в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 28 марта 2000 года "О мерах по совершенствованию лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 28 марта 2000 года "О мерах по совершенствованию лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности".

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно документу, производством и продажей военной техники, военного оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в Азербайджане могут заниматься государственные предприятия или акционерные общества, акции которых контролируются государством, а также совместные предприятия, в которых государственные структуры участвуют с согласия Кабинета министров.