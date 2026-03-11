Обновлен список регулируемых озоноразрушающих веществ по Монреальскому протоколу
Промышленность
- 11 марта, 2026
- 18:13
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 12 сентября 2006 года "Об утверждении списка регулируемых озоноразрушающих веществ, определенных Монреальским протоколом по веществам".
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.
Представляем обновленный список.
