Monreal Protokolu ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı yenilənib
- 11 mart, 2026
- 17:50
Nazirlər Kabineti "Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal Protokolu" ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında" 12 sentyabr 2006-cı il tarixli qərarında dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, sözügedən siyahı yenilənib.
|
Sıra
№-si
|
Maddələrin adı
|
İşarəsi
|
Düsturu
|
Ozon
Dağıtma Potensialı*
|
100 illik Qlobal
İstilikvermə Potensialı
|
XİF MN üzrə kodu
|
Qrup 1
|
1.
|
Trixlorflüormetan
|
CFC-11
|
CFCl3
|
1.0
|
4750
|
2903776000
|
2.
|
Dixlordiflüormetan
|
CFC-12
|
CF2Cl2
|
1.0
|
10900
|
2903776000
|
3.
|
Triflüortrixloretan
|
CFC-113
|
C2F3Cl3
|
0.8
|
6130
|
2903776000
|
4.
|
Dixlortetraflüoretan
|
CFC-114
|
C2F4Cl2
|
1.0
|
10000
|
2903776000
|
5.
|
Xlorpentaflüoretan
|
CFC-115
|
C2F5Cl
|
0.6
|
7370
|
2903776000
|
Qrup 2
|
1.
|
Bromxlordiflüormetan
|
Halon-1211
|
CF2BrCl
|
3.0
|
2903761000
|
2.
|
Bromtriflüormetan
|
Halon-1301
|
CF3Br
|
10.0
|
2903762000
|
3.
|
1,2-Dibromtetraflüoretan
|
Halon-2402
|
C2F4Br2
|
6.0
|
2903769000
* Ozon Dağıtma Potensialı mövcud biliklərə əsaslanan təxmini göstəricilərdir. Bu göstəricilər mütəmadi olaraq yenidən nəzərdən keçiriləcək və təkmilləşdiriləcəkdir.
Əlavə B
|
Sıra
№-si
|
Maddələrin adı
|
İşarəsi
|
Düsturu
|
Ozon Dağıtma Potensialı
|
100 illik Qlobal İstilikvermə Potensialı
|
XİF MN üzrə kodu
|
Qrup 1
|
1.
|
Triflüorxlormetan
|
CFC-13
|
CF3Cl
|
1.0
|
2903779000-dan
|
2.
|
Flüorpentaxloretan
|
CFC-111
|
C2FCl5
|
1.0
|
2903779000-dan
|
3.
|
Diflüortetraxloretan
|
CFC-112
|
C2F2Cl4
|
1.0
|
2903779000-dan
|
4.
|
Heptaxlorflüorpropan
|
CFC-211
|
C3FCl7
|
1.0
|
2903779000-dan
|
5.
|
Heksaxlordiflüorpropan
|
CFC-212
|
C3F2Cl6
|
1.0
|
2903779000-dan
|
6.
|
Pentaxlortriflüorpropan
|
CFC-213
|
C3F3Cl5
|
1.0
|
2903779000-dan
|
7.
|
Tetraxlortetraflüorpropan
|
CFC-214
|
C3F4Cl4
|
1.0
|
2903779000-dan
|
8.
|
Trixlorpentaflüorpropan
|
CFC-215
|
C3F5Cl3
|
1.0
|
2903779000-dan
|
9.
|
Dixlorheksaflüorpropan
|
CFC-216
|
C3F6Cl2
|
1.0
|
2903779000-dan
|
10.
|
Xlorheptaflüorpropan
|
CFC-217
|
C3F7Cl
|
1.0
|
2903779000-dan
|
Qrup 2
|
1.
|
Tetraxlormetan
|
-
|
CCl4
|
1.1
|
2903140000
|
Qrup 3
|
1.
|
Trixloretan*
|
1,1,1-Trixloretan
(Metilxloroform)
|
C2H3Cl3*
|
0.1
|
2903190001
* 1,1,2-Trixloretana şamil edilmir.
Əlavə C
|
Sıra
№-si
|
Maddələrin adı
|
İşarəsi
|
Düsturu
|
İzomer sayı
|
Ozon Dağıtma Potensialı*
|
100 illik Qlobal İstilikvermə Potensialı***
|
XİFMN üzrə kodu
|
Qrup 1
|
1.
|
Dixlorflüormetan
|
HCFC-21**
|
CHFCl2
|
1
|
0.04
|
151
|
2903793000-dan
|
2.
|
Xlordiflüormetan
|
HCFC-22**
|
CHF2Cl
|
1
|
0.055
|
1810
|
2903710000
|
3.
|
Xlorflüormetan
|
HCFC-31**
|
CH2FCl
|
1
|
0.02
|
2903793000-dan
|
4.
|
Tetraxlorflüoretan
|
HCFC-121
|
C2HFCl4
|
2
|
0.01-0.04
|
2903793000-dan
|
5.
|
Diflüortrixloretan
|
HCFC-122
|
C2HF2Cl3
|
3
|
0.02-0.08
|
2903793000-dan
|
6.
|
Dixlortriflüoretan
|
HCFC-123**
|
C2HF3Cl2
|
3
|
0.02-0.06
|
77
|
2903720000-dan
|
CHCl2CF3
|
-
|
0.02
|
2903720000-dan
|
7.
|
Xlortetraflüoretan
|
HCFC-124**
|
C2HF4Cl
|
2
|
0.02-0.04
|
609
|
2903793000-dan
|
CHFClCF3
|
-
|
0.022
|
2903793000-dan
|
8.
|
Trixlorflüoretan
|
HCFC-131
|
C2H2FCl3
|
3
|
0.007-0.05
|
2903793000-dan
|
9.
|
Dixlordiflüoretan
|
HCFC-132
|
C2H2F2Cl2
|
4
|
0.008-0.05
|
2903793000-dan
|
10.
|
Triflüorxloretan
|
HCFC-133
|
C2H2F3Cl
|
3
|
0.02-0.06
|
2903793000-dan
|
11.
|
Dixlorflüoretan
|
HCFC-141
|
C2H3FCl2
|
3
|
0.005-0.07
|
2903730000
|
1,1-dixlor-1-flüoretan
|
HCFC-141b**
|
CH3CFCl2
|
-
|
0.11
|
725
|
2903730000
|
12.
|
Xlordiflüoretan
|
HCFC-142
|
C2H3F2Cl
|
3
|
0.008-0.07
|
2903740000
|
1-xlor-1,1-diflüoretan
|
HCFC-142b**
|
CH3CF2Cl
|
-
|
0.065
|
2310
|
2903740000
|
13.
|
Xlorflüoretan
|
HCFC-151
|
C2H4FCl
|
2
|
0.003-0.005
|
2903793000-dan
|
14.
|
Flüorheksaxlorpropan
|
HCFC-221
|
C3HFCl6
|
5
|
0.015-0.07
|
2903793000-dan
|
15.
|
Diflüorpentaxlorpropan
|
HCFC-222
|
C3HF2Cl5
|
9
|
0.01-0.09
|
2903793000-dan
|
16.
|
Triflüortetraxlorpropan
|
HCFC-223
|
C3HF3Cl4
|
12
|
0.01-0.08
|
2903793000-dan
|
17.
|
Tetraflüortrixlorpropan
|
HCFC-224
|
C3HF4Cl3
|
12
|
0.01-0.09
|
2903793000-dan
|
18.
|
Pentaflüordixlorpropan
|
HCFC-225
|
C3HF5Cl2
|
9
|
0.02-0.07
|
2903750000
|
3,3-dixlor-1,1,1,2,2-
pentaflüorpropan
|
HCFC-225ca**
|
CF3CF2CHCl2
|
-
|
0.025
|
122
|
2903793000-dan
|
1,3-dixlor-1,1,2,2,3-
pentaflüorpropan
|
HCFC-225cb**
|
CF2ClCF2CHCl F
|
-
|
0.033
|
595
|
2903793000-dan
|
19.
|
Heksaflüorxlorpropan
|
HCFC-226
|
C3HF6Cl
|
5
|
0.02-0.10
|
2903793000-dan
|
20.
|
Flüorpentaxlorpropan
|
HCFC-231
|
C3H2FCl5
|
9
|
0.05-0.09
|
2903793000-dan
|
21.
|
Diflüortetraxlorpropan
|
HCFC-232
|
C3H2F2Cl4
|
16
|
0.008-0.10
|
2903793000-dan
|
22.
|
Triflüortrixlorpropan
|
HCFC-233
|
C3H2F3Cl3
|
18
|
0.007-0.23
|
2903793000-dan
|
23.
|
Tetraflüordixlorpropan
|
HCFC-234
|
C3H2F4Cl2
|
16
|
0.01-0.28
|
2903793000-dan
|
24.
|
Pentaflüorxlorpropan
|
HCFC-235
|
C3H2F5Cl
|
9
|
0.03-0.52
|
2903793000-dan
|
25.
|
Flüortetraxlorpropan
|
HCFC-241
|
C3H3FCl4
|
12
|
0.004-0.09
|
2903793000-dan
|
26.
|
Diflüortrixlorpropan
|
HCFC-242
|
C3H3F2Cl3
|
18
|
0.005-0.13
|
2903793000-dan
|
27.
|
Triflüordixlorpropan
|
HCFC-243
|
C3H3F3Cl2
|
18
|
0.007-0.12
|
2903793000-dan
|
28.
|
Tetraflüorxlorpropan
|
HCFC-244
|
C3H3F4Cl
|
12
|
0.009-0.14
|
2903793000-dan
|
29.
|
Flüortrixlorpropan
|
HCFC-251
|
C3H4FCl3
|
12
|
0.001-0.01
|
2903793000-dan
|
30.
|
Diflüordixlorpropan
|
HCFC-252
|
C3H4F2Cl2
|
16
|
0.005-0.04
|
2903793000-dan
|
31.
|
Triflüorxlorpropan
|
HCFC-253
|
C3H4F3Cl
|
12
|
0.003-0.03
|
2903793000-dan
|
32.
|
Flüordixlorpropan
|
HCFC-261
|
C3H5FCl2
|
9
|
0.002-0.02
|
2903793000-dan
|
33.
|
Diflüorxlorpropan
|
HCFC-262
|
C3H5F2Cl
|
9
|
0.002-0.02
|
2903793000-dan
|
34.
|
Flüorxlorpropan
|
HCFC-271
|
C3H6FCl
|
5
|
0.001-0.03
|
2903793000-dan
|
Qrup 2
|
1.
|
Flüordibrommetan
|
HBFC-21B2
|
CHFBr2
|
1
|
1.00
|
2903793000-dan
|
2.
|
Bromdiflüormetan
|
HBFC-22B1
|
CHF2Br
|
1
|
0.74
|
2903793000-dan
|
3.
|
Flüorbrommetan
|
HBFC-31B1
|
CH2FBr
|
1
|
0.73
|
2903793000-dan
|
4.
|
Flüortetrabrometan
|
HBFC-121B4
|
C2HFBr4
|
2
|
0.3-0.8
|
2903793000-dan
|
5.
|
Diflüortribrometan
|
HBFC-122B3
|
C2HF2Br3
|
3
|
0.5-1.8
|
2903793000-dan
|
6.
|
Triflüordibrometan
|
HBFC-123B2
|
C2HF3Br2
|
3
|
0.4-1.6
|
2903793000-dan
|
7.
|
Tetraflüorbrometan
|
HBFC-124B1
|
C2HF4Br
|
2
|
0.7-1.2
|
2903793000-dan
|
8.
|
Tribromflüoretan
|
HBFC-131B3
|
C2H2FBr3
|
3
|
0.1-1.1
|
2903793000-dan
|
9.
|
Diflüordibrometan
|
HBFC-132B2
|
C2H2F2Br2
|
4
|
0.2-1.5
|
2903793000-dan
|
10.
|
Triflüorbrometan
|
HBFC-133aB1
|
C2H2F3Br
|
3
|
0.7-1.6
|
2903793000-dan
|
11.
|
Flüordibrometan
|
HBFC-141B2
|
C2H3FBr2
|
3
|
0.1-1.7
|
2903793000-dan
|
12.
|
Diflüorbrometan
|
HBFC-142B1
|
C2H3F2Br
|
3
|
0.2-1.1
|
2903793000-dan
|
13.
|
Flüorbrometan
|
HBFC-151B1
|
C2H4FBr
|
2
|
0.07-0.1
|
2903793000-dan
|
14.
|
Flüorheksabrompropan
|
HBFC-221B6
|
C3HFBr6
|
5
|
0.3-1.5
|
2903793000-dan
|
15.
|
Diflüorpentabrompropan
|
HBFC-222B5
|
C3HF2Br5
|
9
|
0.2-1.9
|
2903793000-dan
|
16.
|
Triflüortetrabrompropan
|
HBFC-223B4
|
C3HF3Br4
|
12
|
0.3-1.8
|
2903793000-dan
|
17.
|
Tetraflüortribrompropan
|
HBFC-224B3
|
C3HF4Br3
|
12
|
0.5-2.2
|
2903793000-dan
|
18.
|
Pentaflüordibrompropan
|
HBFC-225B2
|
C3HF5Br2
|
9
|
0.9-2.0
|
2903793000-dan
|
19.
|
Heksaflüorbrompropan
|
HBFC-226B1
|
C3HF6Br
|
5
|
0.7-3.3
|
2903793000-dan
|
20.
|
Flüorpentabrompropan
|
HBFC-231B5
|
C3H2FBr5
|
9
|
0.1-1.9
|
2903793000-dan
|
21.
|
Diflüortetrabrompropan
|
HBFC-232B4
|
C3H2F2Br4
|
16
|
0.2-2.1
|
2903793000-dan
|
22.
|
Triflüortribrompropan
|
HBFC-233B3
|
C3H2F3Br3
|
18
|
0.2-5.6
|
2903793000-dan
|
23.
|
Tetraflüordibrompropan
|
HBFC-234B2
|
C3H2F4Br2
|
16
|
0.3-7.5
|
2903793000-dan
|
24.
|
Pentaflüorbrompropan
|
HBFC-235B1
|
C3H2F5Br
|
8
|
0.9-1.4
|
2903793000-dan
|
25.
|
Flüortetrabrompropan
|
HBFC-241B4
|
C3H3FBr4
|
12
|
0.08-1.9
|
2903793000-dan
|
26.
|
Diflüortribrompropan
|
HBFC-242B3
|
C3H3F2Br3
|
18
|
0.01-3.1
|
2903793000-dan
|
27.
|
Triflüordibrompropan
|
HBFC-243B2
|
C3H3F3Br2
|
18
|
0.1-2.5
|
2903793000-dan
|
28.
|
Tetraflüorbrompropan
|
HBFC-244B1
|
C3H3F4Br
|
12
|
0.3-4.4
|
2903793000-dan
|
29.
|
Flüortribrompropan
|
HBFC-251B3
|
C3H4FBr3
|
12
|
0.03-0.3
|
2903793000-dan
|
30.
|
Diflüordibrompropan
|
HBFC-252B2
|
C3H4F2Br2
|
16
|
0.1-1.0
|
2903793000-dan
|
31.
|
Triflüorbrompropan
|
HBFC-253B1
|
C3H4F3Br
|
12
|
0.07-0.8
|
2903793000-dan
|
32.
|
Flüordibrompropan
|
HBFC-261B2
|
C3H5FBr2
|
9
|
0.04-0.4
|
2903793000-dan
|
33.
|
Diflüorbrompropan
|
HBFC-262B1
|
C3H5F2Br
|
9
|
0.07-0.8
|
2903793000-dan
|
34.
|
Flüorbrompropan
|
HBFC-271B1
|
C3H6FBr
|
5
|
0.02-0.7
|
2903793000-dan
|
Qrup 3
|
1.
|
Bromxlormetan
|
-
|
CH2BrCl
|
1
|
0.12
|
2903793000-dan
Əlavə E
|
Sıra
№-si
|
Maddələrin adı
|
İşarəsi
|
Düsturu
|
Ozon Dağıtma
Potensialı
|
100 illik Qlobal İstilikvermə
Potensialı
|
XİF
MN üzrə kodu
|
Qrup 1
|
1
|
Brommetan (metilbromid)
|
-
|
CH3Br
|
0.6
|
2903610000