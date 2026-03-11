İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Monreal Protokolu ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı yenilənib

    Sənaye
    • 11 mart, 2026
    • 17:50
    Monreal Protokolu ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı yenilənib

    Nazirlər Kabineti "Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal Protokolu" ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında" 12 sentyabr 2006-cı il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, sözügedən siyahı yenilənib.

    Sıra

    №-si

    Maddələrin adı

    İşarəsi

    Düsturu

    Ozon

    Dağıtma Potensialı*

    100 illik Qlobal

    İstilikvermə Potensialı

    XİF MN üzrə kodu

    Qrup 1

    1.

    Trixlorflüormetan

    CFC-11

    CFCl3

    1.0

    4750

    2903776000

    2.

    Dixlordiflüormetan

    CFC-12

    CF2Cl2

    1.0

    10900

    2903776000

    3.

    Triflüortrixloretan

    CFC-113

    C2F3Cl3

    0.8

    6130

    2903776000

    4.

    Dixlortetraflüoretan

    CFC-114

    C2F4Cl2

    1.0

    10000

    2903776000

    5.

    Xlorpentaflüoretan

    CFC-115

    C2F5Cl

    0.6

    7370

    2903776000

    Qrup 2

    1.

    Bromxlordiflüormetan

    Halon-1211

    CF2BrCl

    3.0

    2903761000

    2.

    Bromtriflüormetan

    Halon-1301

    CF3Br

    10.0

    2903762000

    3.

    1,2-Dibromtetraflüoretan

    Halon-2402

    C2F4Br2

    6.0

    2903769000

    * Ozon Dağıtma Potensialı mövcud biliklərə əsaslanan təxmini göstəricilərdir. Bu göstəricilər mütəmadi olaraq yenidən nəzərdən keçiriləcək və təkmilləşdiriləcəkdir.

    Əlavə B

    Sıra

    №-si

    Maddələrin adı

    İşarəsi

    Düsturu

    Ozon Dağıtma Potensialı

    100 illik Qlobal İstilikvermə Potensialı

    XİF MN üzrə kodu

    Qrup 1

    1.

    Triflüorxlormetan

    CFC-13

    CF3Cl

    1.0

    2903779000-dan

    2.

    Flüorpentaxloretan

    CFC-111

    C2FCl5

    1.0

    2903779000-dan

    3.

    Diflüortetraxloretan

    CFC-112

    C2F2Cl4

    1.0

    2903779000-dan

    4.

    Heptaxlorflüorpropan

    CFC-211

    C3FCl7

    1.0

    2903779000-dan

    5.

    Heksaxlordiflüorpropan

    CFC-212

    C3F2Cl6

    1.0

    2903779000-dan

    6.

    Pentaxlortriflüorpropan

    CFC-213

    C3F3Cl5

    1.0

    2903779000-dan

    7.

    Tetraxlortetraflüorpropan

    CFC-214

    C3F4Cl4

    1.0

    2903779000-dan

    8.

    Trixlorpentaflüorpropan

    CFC-215

    C3F5Cl3

    1.0

    2903779000-dan

    9.

    Dixlorheksaflüorpropan

    CFC-216

    C3F6Cl2

    1.0

    2903779000-dan

    10.

    Xlorheptaflüorpropan

    CFC-217

    C3F7Cl

    1.0

    2903779000-dan

    Qrup 2

    1.

    Tetraxlormetan

    -

    CCl4

    1.1

    2903140000

    Qrup 3

    1.

    Trixloretan*

    1,1,1-Trixloretan

    (Metilxloroform)

    C2H3Cl3*

    0.1

    2903190001

    * 1,1,2-Trixloretana şamil edilmir.

    Əlavə C

    Sıra

    №-si

    Maddələrin adı

    İşarəsi

    Düsturu

    İzomer sayı

    Ozon Dağıtma Potensialı*

    100 illik Qlobal İstilikvermə Potensialı***

    XİFMN üzrə kodu

    Qrup 1

    1.

    Dixlorflüormetan

    HCFC-21**

    CHFCl2

    1

    0.04

    151

    2903793000-dan

    2.

    Xlordiflüormetan

    HCFC-22**

    CHF2Cl

    1

    0.055

    1810

    2903710000

    3.

    Xlorflüormetan

    HCFC-31**

    CH2FCl

    1

    0.02

    2903793000-dan

    4.

    Tetraxlorflüoretan

    HCFC-121

    C2HFCl4

    2

    0.01-0.04

    2903793000-dan

    5.

    Diflüortrixloretan

    HCFC-122

    C2HF2Cl3

    3

    0.02-0.08

    2903793000-dan

    6.

    Dixlortriflüoretan

    HCFC-123**

    C2HF3Cl2

    3

    0.02-0.06

    77

    2903720000-dan

    CHCl2CF3

    -

    0.02

    2903720000-dan

    7.

    Xlortetraflüoretan

    HCFC-124**

    C2HF4Cl

    2

    0.02-0.04

    609

    2903793000-dan

    CHFClCF3

    -

    0.022

    2903793000-dan

    8.

    Trixlorflüoretan

    HCFC-131

    C2H2FCl3

    3

    0.007-0.05

    2903793000-dan

    9.

    Dixlordiflüoretan

    HCFC-132

    C2H2F2Cl2

    4

    0.008-0.05

    2903793000-dan

    10.

    Triflüorxloretan

    HCFC-133

    C2H2F3Cl

    3

    0.02-0.06

    2903793000-dan

    11.

    Dixlorflüoretan

    HCFC-141

    C2H3FCl2

    3

    0.005-0.07

    2903730000

    1,1-dixlor-1-flüoretan

    HCFC-141b**

    CH3CFCl2

    -

    0.11

    725

    2903730000

    12.

    Xlordiflüoretan

    HCFC-142

    C2H3F2Cl

    3

    0.008-0.07

    2903740000

    1-xlor-1,1-diflüoretan

    HCFC-142b**

    CH3CF2Cl

    -

    0.065

    2310

    2903740000

    13.

    Xlorflüoretan

    HCFC-151

    C2H4FCl

    2

    0.003-0.005

    2903793000-dan

    14.

    Flüorheksaxlorpropan

    HCFC-221

    C3HFCl6

    5

    0.015-0.07

    2903793000-dan

    15.

    Diflüorpentaxlorpropan

    HCFC-222

    C3HF2Cl5

    9

    0.01-0.09

    2903793000-dan

    16.

    Triflüortetraxlorpropan

    HCFC-223

    C3HF3Cl4

    12

    0.01-0.08

    2903793000-dan

    17.

    Tetraflüortrixlorpropan

    HCFC-224

    C3HF4Cl3

    12

    0.01-0.09

    2903793000-dan

    18.

    Pentaflüordixlorpropan

    HCFC-225

    C3HF5Cl2

    9

    0.02-0.07

    2903750000

    3,3-dixlor-1,1,1,2,2-

    pentaflüorpropan

    HCFC-225ca**

    CF3CF2CHCl2

    -

    0.025

    122

    2903793000-dan

    1,3-dixlor-1,1,2,2,3-

    pentaflüorpropan

    HCFC-225cb**

    CF2ClCF2CHCl F

    -

    0.033

    595

    2903793000-dan

    19.

    Heksaflüorxlorpropan

    HCFC-226

    C3HF6Cl

    5

    0.02-0.10

    2903793000-dan

    20.

    Flüorpentaxlorpropan

    HCFC-231

    C3H2FCl5

    9

    0.05-0.09

    2903793000-dan

    21.

    Diflüortetraxlorpropan

    HCFC-232

    C3H2F2Cl4

    16

    0.008-0.10

    2903793000-dan

    22.

    Triflüortrixlorpropan

    HCFC-233

    C3H2F3Cl3

    18

    0.007-0.23

    2903793000-dan

    23.

    Tetraflüordixlorpropan

    HCFC-234

    C3H2F4Cl2

    16

    0.01-0.28

    2903793000-dan

    24.

    Pentaflüorxlorpropan

    HCFC-235

    C3H2F5Cl

    9

    0.03-0.52

    2903793000-dan

    25.

    Flüortetraxlorpropan

    HCFC-241

    C3H3FCl4

    12

    0.004-0.09

    2903793000-dan

    26.

    Diflüortrixlorpropan

    HCFC-242

    C3H3F2Cl3

    18

    0.005-0.13

    2903793000-dan

    27.

    Triflüordixlorpropan

    HCFC-243

    C3H3F3Cl2

    18

    0.007-0.12

    2903793000-dan

    28.

    Tetraflüorxlorpropan

    HCFC-244

    C3H3F4Cl

    12

    0.009-0.14

    2903793000-dan

    29.

    Flüortrixlorpropan

    HCFC-251

    C3H4FCl3

    12

    0.001-0.01

    2903793000-dan

    30.

    Diflüordixlorpropan

    HCFC-252

    C3H4F2Cl2

    16

    0.005-0.04

    2903793000-dan

    31.

    Triflüorxlorpropan

    HCFC-253

    C3H4F3Cl

    12

    0.003-0.03

    2903793000-dan

    32.

    Flüordixlorpropan

    HCFC-261

    C3H5FCl2

    9

    0.002-0.02

    2903793000-dan

    33.

    Diflüorxlorpropan

    HCFC-262

    C3H5F2Cl

    9

    0.002-0.02

    2903793000-dan

    34.

    Flüorxlorpropan

    HCFC-271

    C3H6FCl

    5

    0.001-0.03

    2903793000-dan

    Qrup 2

    1.

    Flüordibrommetan

    HBFC-21B2

    CHFBr2

    1

    1.00

    2903793000-dan

    2.

    Bromdiflüormetan

    HBFC-22B1

    CHF2Br

    1

    0.74

    2903793000-dan

    3.

    Flüorbrommetan

    HBFC-31B1

    CH2FBr

    1

    0.73

    2903793000-dan

    4.

    Flüortetrabrometan

    HBFC-121B4

    C2HFBr4

    2

    0.3-0.8

    2903793000-dan

    5.

    Diflüortribrometan

    HBFC-122B3

    C2HF2Br3

    3

    0.5-1.8

    2903793000-dan

    6.

    Triflüordibrometan

    HBFC-123B2

    C2HF3Br2

    3

    0.4-1.6

    2903793000-dan

    7.

    Tetraflüorbrometan

    HBFC-124B1

    C2HF4Br

    2

    0.7-1.2

    2903793000-dan

    8.

    Tribromflüoretan

    HBFC-131B3

    C2H2FBr3

    3

    0.1-1.1

    2903793000-dan

    9.

    Diflüordibrometan

    HBFC-132B2

    C2H2F2Br2

    4

    0.2-1.5

    2903793000-dan

    10.

    Triflüorbrometan

    HBFC-133aB1

    C2H2F3Br

    3

    0.7-1.6

    2903793000-dan

    11.

    Flüordibrometan

    HBFC-141B2

    C2H3FBr2

    3

    0.1-1.7

    2903793000-dan

    12.

    Diflüorbrometan

    HBFC-142B1

    C2H3F2Br

    3

    0.2-1.1

    2903793000-dan

    13.

    Flüorbrometan

    HBFC-151B1

    C2H4FBr

    2

    0.07-0.1

    2903793000-dan

    14.

    Flüorheksabrompropan

    HBFC-221B6

    C3HFBr6

    5

    0.3-1.5

    2903793000-dan

    15.

    Diflüorpentabrompropan

    HBFC-222B5

    C3HF2Br5

    9

    0.2-1.9

    2903793000-dan

    16.

    Triflüortetrabrompropan

    HBFC-223B4

    C3HF3Br4

    12

    0.3-1.8

    2903793000-dan

    17.

    Tetraflüortribrompropan

    HBFC-224B3

    C3HF4Br3

    12

    0.5-2.2

    2903793000-dan

    18.

    Pentaflüordibrompropan

    HBFC-225B2

    C3HF5Br2

    9

    0.9-2.0

    2903793000-dan

    19.

    Heksaflüorbrompropan

    HBFC-226B1

    C3HF6Br

    5

    0.7-3.3

    2903793000-dan

    20.

    Flüorpentabrompropan

    HBFC-231B5

    C3H2FBr5

    9

    0.1-1.9

    2903793000-dan

    21.

    Diflüortetrabrompropan

    HBFC-232B4

    C3H2F2Br4

    16

    0.2-2.1

    2903793000-dan

    22.

    Triflüortribrompropan

    HBFC-233B3

    C3H2F3Br3

    18

    0.2-5.6

    2903793000-dan

    23.

    Tetraflüordibrompropan

    HBFC-234B2

    C3H2F4Br2

    16

    0.3-7.5

    2903793000-dan

    24.

    Pentaflüorbrompropan

    HBFC-235B1

    C3H2F5Br

    8

    0.9-1.4

    2903793000-dan

    25.

    Flüortetrabrompropan

    HBFC-241B4

    C3H3FBr4

    12

    0.08-1.9

    2903793000-dan

    26.

    Diflüortribrompropan

    HBFC-242B3

    C3H3F2Br3

    18

    0.01-3.1

    2903793000-dan

    27.

    Triflüordibrompropan

    HBFC-243B2

    C3H3F3Br2

    18

    0.1-2.5

    2903793000-dan

    28.

    Tetraflüorbrompropan

    HBFC-244B1

    C3H3F4Br

    12

    0.3-4.4

    2903793000-dan

    29.

    Flüortribrompropan

    HBFC-251B3

    C3H4FBr3

    12

    0.03-0.3

    2903793000-dan

    30.

    Diflüordibrompropan

    HBFC-252B2

    C3H4F2Br2

    16

    0.1-1.0

    2903793000-dan

    31.

    Triflüorbrompropan

    HBFC-253B1

    C3H4F3Br

    12

    0.07-0.8

    2903793000-dan

    32.

    Flüordibrompropan

    HBFC-261B2

    C3H5FBr2

    9

    0.04-0.4

    2903793000-dan

    33.

    Diflüorbrompropan

    HBFC-262B1

    C3H5F2Br

    9

    0.07-0.8

    2903793000-dan

    34.

    Flüorbrompropan

    HBFC-271B1

    C3H6FBr

    5

    0.02-0.7

    2903793000-dan

    Qrup 3

    1.

    Bromxlormetan

    -

    CH2BrCl

    1

    0.12

    2903793000-dan

    Əlavə E

    Sıra

    №-si

    Maddələrin adı

    İşarəsi

    Düsturu

    Ozon Dağıtma

    Potensialı

    100 illik Qlobal İstilikvermə

    Potensialı

    XİF

    MN üzrə kodu

    Qrup 1

    1

    Brommetan (metilbromid)

    -

    CH3Br

    0.6

    2903610000
    Nazilər Kabineti Əli Əsədov

    Son xəbərlər

    17:59

    Paşinyan: Azərbaycandan yanacaq idxalı qiymətləri aşağı salıb və bazarda monopoliyanı "sındırıb"

    Energetika
    17:57

    Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    17:50

    Monreal Protokolu ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı yenilənib

    Sənaye
    17:49

    Bələdiyyələrin vahid informasiya sisteminə ötürüləcək və oradan əldə ediləcək məlumatların dairəsi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:48

    İnzibati cərimələrin qaytarılması qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:36

    Rahid Əmirquliyev: "6510 manatlıq cərimə I Liqa klubu üçün çox böyükdür"

    Futbol
    17:35

    Azərbaycan Metrologiya İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    17:33

    Əli Əsədov və Fransisko Qamboa Azərbaycan-Kosta Rika əməkdaşlığını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:32

    Azərbaycan və Serbiya arasında regionda cərəyan edən proseslər müzakirə olunub

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti