Обновлен состав Наблюдательного совета AzerGold
Промышленность
- 23 сентября, 2026
- 16:25
Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 22 февраля 2021 года об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО AzerGold.
Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новое распоряжение.
Согласно документу, начальника отдела финансирования инвестиционных проектов и инфраструктуры Министерства финансов Мехмана Исмаилова в Наблюдательном совете сменил глава отдела финансовых услуг и госпредприятий ведомства Гюндюз Алиев.
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