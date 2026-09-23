Обновлен состав Наблюдательного совета AzerGold

Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 22 февраля 2021 года об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО AzerGold.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новое распоряжение.

Согласно документу, начальника отдела финансирования инвестиционных проектов и инфраструктуры Министерства финансов Мехмана Исмаилова в Наблюдательном совете сменил глава отдела финансовых услуг и госпредприятий ведомства Гюндюз Алиев.