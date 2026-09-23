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    "AzerGold"un Müşahidə Şurasının tərkibi yenilənib

    Sənaye
    • 23 sentyabr, 2026
    • 16:03
    AzerGoldun Müşahidə Şurasının tərkibi yenilənib

    Prezident İlham Əliyev "AzerGold" QSC-nin Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında 22 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, Şuraya daxil olan İnvestisiya layihələrinin və infrastrukturunun maliyyəsi şöbəsinin müdiri Mehman İsmayılov Maliyyə Nazirliyi Aparatının Maliyyə xidmətləri və dövlət müəssisələri üzrə siyasət şöbəsinin müdiri Gündüz Əliyevlə əvəzlənib.

    AzerGold QSC Müşahidə Şurası İlham Əliyev
    Обновлен состав Наблюдательного совета AzerGold
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