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Обнародован объем производства полиэтилена высокой плотности в рамках проекта SOCAR Polymer

Обнародован объем производства полиэтилена высокой плотности в рамках проекта SOCAR Polymer До 1 февраля 2025 года объем производства на заводе по выпуску полиэтилена высокой плотности (HDPE), построенном в рамках проекта SOCAR Polymer, составил 337 тыс. тонн.
Промышленность
18 февраля 2025 г. 12:10
Обнародован объем производства полиэтилена высокой плотности в рамках проекта SOCAR Polymer

До 1 февраля 2025 года объем производства на заводе по выпуску полиэтилена высокой плотности (HDPE), построенном в рамках проекта SOCAR Polymer, составил 337 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, к этой дате экспорт продукции завода достиг 310 тыс. тонн.

"Предприятие вносит значительный вклад в диверсификацию экономики Азербайджана, рост ненефтяного экспорта, снижение зависимости от импорта и развитие малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

SOCAR Polymer был основан 16 июля 2013 года для содействия развитию химической промышленности страны. Производственные мощности компании, включающие заводы по выпуску полипропилена и полиэтилена высокой плотности, расположены на территории Сумгайытского химического промышленного парка (SCIP). Заводы с производственной мощностью 184 тыс. и 120 тыс. тонн в год соответственно были введены в эксплуатацию в июле 2018 года и феврале 2019 года.

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Версия на азербайджанском языке “SOCAR Polymer” layihəsi çərçivəsində yüksək sıxlıqlı polietilen istehsalının həcmi açıqlanıb

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