Обнародован объем производства полиэтилена высокой плотности в рамках проекта SOCAR Polymer

До 1 февраля 2025 года объем производства на заводе по выпуску полиэтилена высокой плотности (HDPE), построенном в рамках проекта SOCAR Polymer, составил 337 тыс. тонн.

До 1 февраля 2025 года объем производства на заводе по выпуску полиэтилена высокой плотности (HDPE), построенном в рамках проекта SOCAR Polymer, составил 337 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, к этой дате экспорт продукции завода достиг 310 тыс. тонн.

"Предприятие вносит значительный вклад в диверсификацию экономики Азербайджана, рост ненефтяного экспорта, снижение зависимости от импорта и развитие малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

SOCAR Polymer был основан 16 июля 2013 года для содействия развитию химической промышленности страны. Производственные мощности компании, включающие заводы по выпуску полипропилена и полиэтилена высокой плотности, расположены на территории Сумгайытского химического промышленного парка (SCIP). Заводы с производственной мощностью 184 тыс. и 120 тыс. тонн в год соответственно были введены в эксплуатацию в июле 2018 года и феврале 2019 года.