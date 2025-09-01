    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    • 01 сентября, 2025
    • 13:47
    Объем производства в промзонах Азербайджана вырос в 63,5 раза за 10 лет

    Объем производства в промышленных зонах Азербайджана за последние 10 лет увеличился в 63,5 раза.

    Об этом сообщил Report пресс-секретарь Агентства по развитию экономических зон при Минэкономики Эльчин Казымлы.

    По его словам, в 2015 году в промышленных зонах было произведено продукции на 271 млн манатов, то за первое полугодие 2025 года этот показатель достиг 17,2 млрд манатов.

    По его словам, продукция ненефтяной промышленности, производимая предприятиями агентства, в настоящее время экспортируется более чем в 70 стран мира. Товары поставляются в Восточную и Западную Европу, Северную и Южную Америку, Азию, страны СНГ, Турцию и другие регионы.

    Казымлы отметил, что основными экспортными товарами являются строительная химия, сталь, полимерные трубы, смазочные масла, полимеры, карбамид, кабельная продукция, стеклянные панели, керамическая плитка, табачные изделия, пряжа, электроды, корма для рыб, обои, различные виды обуви и другая продукция. "Первое производство в промышленных зонах Азербайджана началось в 2015 году в Сумгайытском химико-промышленном парке. Если тогда объемы производства исчислялись миллионами манатов, то сегодня они измеряются миллиардами", - отметил он.

    Пресс-секретарь добавил, что за первое полугодие текущего года агентством было экспортировано продукции на 583 млн манатов, что на 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В экспорте ненефтяной промышленной продукции доля промзонн составляет 28,3%.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda sənaye zonalarında məhsul istehsalı son 10 ildə 63 dəfədən çox artıb
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijan"s industrial zones see over 63-fold surge in product output over past decade

