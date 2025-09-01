Azərbaycanda sənaye zonalarında məhsul istehsalı son 10 ildə 63 dəfədən çox artıb
- 01 sentyabr, 2025
- 13:03
2015-ci ildə sənaye zonalarında 271 milyon manatlıq məhsul istehsal edilmişdirsə, 2025-ci ilin birinci yarısında qeyd olunan dövrdən təqribən 63,5 dəfədən çox 17,2 milyard manatlıq məhsul istehsal edilib.
Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin mətbuat katibi Elçin Kazımlı deyib.
Onun sözlərinə görə, indiyə qədər agentliyin müəssisələri tərəfindən istehsal olunan qeyri-neft sənayesi məhsulları 70-dən çox ölkəyə ixrac edilir. Məhsullar Şərqi və Qərbi Avropa, Şimali və Cənubi Amerika, Asiya, MDB ölkələri, Türkiyə və digər bölgələrə göndərilir.
E. Kazımlı deyib ki, əsas ixrac məhsulları arasında tikinti kimyəviləri, polad, polimer borular, sürtgü yağları, polimerlər, karbamid, kabel, şüşə lövhələr, keramik plitələr, tütün məmulatları, ipliklər, elektrodlar, balıq yemi məhsulları, divar kağızları, müxtəlif növ ayaqqabılar və digər məhsullar yer alır: "Azərbaycanın sənaye zonalarında ilk məhsul istehsalı 2015-ci ildə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında başlayıb. Əgər həmin il milyon manatlarla məhsul istehsal edilmişdisə, hazırda istehsal həcmi milyardlarla manatla ölçülür.
O əlavə edib ki, bu ilin birinci yarısında agentlik tərəfindən 583 milyon manatlıq məhsul ixrac edilib ki, bu da 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 22,2 % çoxdur. Qeyri-neft sənayesi məhsullarının ixracında isə bu göstərici 28,3 %-lik paya malikdir.