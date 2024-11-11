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Новые предприятия по переработке отходов планируется построить на востоке и западе Баку

Новые предприятия по переработке отходов планируется построить на востоке и западе Баку 12:53
Промышленность
11 ноября 2024 г. 13:20
Новые предприятия по переработке отходов планируется построить на востоке и западе Баку

Следующая цель ОАО "Темиз Шехер" — сократить объем бытовых отходов, отправляемых на полигоны в Баку, а также построить новые предприятия по переработке отходов в восточной и западной частях столицы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления акционерного общества Сабит Зейниев на открытии "Зеленой" зоны в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая в понедельник начала свою работу в Баку.

По его словам, важно наладить эффективную логистику в системе управления отходами.

Заместитель председателя также отметил, что в поселке Гала Хазарского района Баку уже реализован пилотный проект по сбору и транспортировке отходов: "В рамках проекта отходы сортируются прямо у источника, размещаются в контейнеры для переработки. Затем мы доставляем их на сортировочное предприятие, где отделяются отходы, которые можно переработать, и они направляются на предприятие по управлению отходами для производства электроэнергии".

COP29 завершит работу в Баку 22 ноября.

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Версия на английском языке New recycling plants on horizon in eastern and western parts of Baku
Версия на азербайджанском языке Bakının şərq və qərb hissələrində yeni tullantı emalı müəssisələri tikiləcək

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