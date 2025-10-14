Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ненефтегазовое промпроизводство в Азербайджана выросло почти на 5 %

    Промышленность
    • 14 октября, 2025
    • 13:18
    Ненефтегазовое промпроизводство в Азербайджана выросло почти на 5 %

    В январе-сентябре этого года промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями в Азербайджане произведено продукции на сумму 47,3 млрд манатов, что на 1% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Согласно информации, промпроизводство в нефтегазовом секторе сократилось на 1,9%, а в ненефтегазовом - выросло на 4,8%.

    60,9% промышленной продукции произведено в добывающем секторе, 32,7% - в обрабатывающем, 5,4% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, а 1% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

    промпроизводство Азербайджан статистика динамика
    Azərbaycanda qeyri neft-qaz sənayesində istehsal 5 %-ə yaxın artıb

