Ненефтегазовое промпроизводство в Азербайджана выросло почти на 5 %

В январе-сентябре этого года промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями в Азербайджане произведено продукции на сумму 47,3 млрд манатов, что на 1% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, промпроизводство в нефтегазовом секторе сократилось на 1,9%, а в ненефтегазовом - выросло на 4,8%.

60,9% промышленной продукции произведено в добывающем секторе, 32,7% - в обрабатывающем, 5,4% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, а 1% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.