Azərbaycanda qeyri neft-qaz sənayesində istehsal 5 %-ə yaxın artıb
- 14 oktyabr, 2025
- 12:10
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 47,3 milyard manatlıq və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1 % az sənaye məhsulu istehsal edilib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 1,9 % azalıb, qeyri neft-qaz sektorunda isə 4,8 % artıb.
Sənaye məhsulunun 60,9 %-i mədənçıxarma sektorunda, 32,7 %-i emal sektorunda, 5,4 %-i elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda, 1 %-i isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal olunub.
Mədənçıxarma sektorunda əmtəəlik neft hasilatı 4,6 % azalıb, əmtəəlik qaz hasilatı isə 2,8 % artıb.
Emal sektorunda əczaçılıq məhsullarının istehsalı 96,8 %, ağacın emalı və ağacdan məmulatların istehsalı 59,2 %, toxuculuq sənayesi məhsullarının istehsalı 27,6 %, qida məhsullarının istehsalı 10,5 %, rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı 9,7 %, tütün məmulatlarının istehsalı 9,5 %, maşın və avadanlıqların istehsalı 6,5 %, kimya sənayesi məhsullarının istehsalı 5,6 %, neft məhsullarının istehsalı 0,4 % artıb, içkilərin istehsalı 3 %, maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri işləri 5,7 %, tikinti materiallarının istehsalı 6,3 %, mebel istehsalı 6,8 %, hazır metal məmulatlarının istehsalı 8,7 %, metallurgiya sənayesi məhsullarının istehsalı 11,7 %, geyim istehsalı 13,6 %, elektrik avadanlıqlarının istehsalı 14,4 %, dəri və dəri məmulatlarının, ayaqqabıların istehsalı 20,1 %, poliqrafiya məhsullarının istehsalı 22,3 %, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 24,9 %, kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı 26,7 %, kağız və karton istehsalı 26,8 % azalıb.
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda istehsalın həcmi 0,6 %, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda isə 2,8 % artıb.