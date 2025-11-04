Названы сроки полного ввода в эксплуатацию завода по опреснению морской воды в Азербайджане

Полный ввод в эксплуатацию завода по опреснению морской воды в Азербайджане запланирован на четвертый квартал 2028 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на квартальный отчет ACWA Power.

Отметим, что объем инвестиций компании в данный проект составил 1,5 млрд саудовских риалов, что эквивалентно 679,95 млн манатов (407 млн долларов США).

По состоянию на 30 сентября компания ACWA Power в строительство ветроэлектростанции (ВЭС) "Хызы-Абшерон" мощностью 240 мегаватт инвестировала 1,073 млрд саудовских риалов (эквивалентно 486,39 млн манатов).

Как отметил генеральный директор ACWA Power Марко Арчелли, ветровые проекты в Азербайджане начали частичную или полную коммерческую эксплуатацию, добавив 3,7 ГВт мощности и 3 000 тонн экологически чистого водорода в год к их портфелю действующих проектов.

Таким образом, по состоянию на 30 сентября общий объем инвестиций компании достиг 1,166 млрд манатов.

Отметим, что проект предусматривает строительство завода по опреснению морской воды мощностью 300 тыс. кубометров в сутки на территории Сумгайытского промышленного парка. Проект реализуется консорциумом компаний, в который входят "ACWA Power" и турецкая "IC İçtaş İnşaat".

По условиям соглашения, срок реализации проекта составит 27,5 лет, после чего управление объектом будет передано Агентству водных ресурсов Азербайджана. Строительные работы планируется завершить в течение 2,5 лет.

Как сообщил ранее Report генеральный директор ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен, полноценный ввод ВЭС в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал текущего года.

После завершения строительства ветропарк сможет ежегодно производить до 907 млн ГВт/ч чистой электроэнергии, что достаточно для обеспечения более чем 300 тысяч домохозяйств в Азербайджане.

Отметим, что ветроэлектростанция расположена на территории районов Абшерон (участок 1) и Хызы (участок Хызы 3), в деревнях Чайлы и Ситалчай. Всего планируется установка 37 ветровых турбин: 12 - на участке в Абшероне и 25 - в Хызы.