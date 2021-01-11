Назван объем производства промышленных товаров в Баку

Основная часть произведенной продукции отправлена потребителям

В январе-ноябре текущего года объем производства товаров и услуг в промышленном секторе Баку составило 27 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское управление статистики, 73,9% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 23,2% - перерабатывающем секторе, 2,1% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

На частный сектор пришлось 78,7% промышленного производства. Доля промышленного производства в общем объеме производства составила 85,4%, услуг - 14,6%.

Основная часть произведенной продукции отправлена потребителям. С учетом имеющихся остатков на складах промышленных предприятий на 1 декабря 2020 года сформировались запасы готовой продукции на 289 млн манатов.

На складах промышленных предприятий на эту дату также хранились закупленные у других предприятий и предназначенные на продажу товары на 86,5 млн манатов.