Назван объем инвестиций в промпарки в Агдаме и Джебраиле

На сегодняшний день в Агдамский промышленный парк вложено 145,8 млн манатов инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития экономических зон Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По его словам, этот парк занимает второе место в стране по числу резидентов: "Здесь зарегистрировано 32 резидента и 5 нерезидентов, функционируют 13 предприятий. Создано около 1 000 постоянных рабочих мест. При приеме на работу отдается предпочтение местным кадрам. Производимая в парке продукция не только реализуется на внутреннем рынке, но и экспортируется. На сегодняшний день объем продаж продукции составил 1,4 млрд манатов, из которых 62,3 млн манатов направлено на экспорт".

Адыгезалов добавил, что в промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины", расположенный в Джебраильском районе, вложено более 43,8 млн манатов инвестиций: "Здесь зарегистрировано 19 резидентов и 3 нерезидента, создано около 100 рабочих мест".