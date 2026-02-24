Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Назван объем инвестиций в промпарки в Агдаме и Джебраиле

    Промышленность
    • 24 февраля, 2026
    • 12:17
    Назван объем инвестиций в промпарки в Агдаме и Джебраиле

    На сегодняшний день в Агдамский промышленный парк вложено 145,8 млн манатов инвестиций.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития экономических зон Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    По его словам, этот парк занимает второе место в стране по числу резидентов: "Здесь зарегистрировано 32 резидента и 5 нерезидентов, функционируют 13 предприятий. Создано около 1 000 постоянных рабочих мест. При приеме на работу отдается предпочтение местным кадрам. Производимая в парке продукция не только реализуется на внутреннем рынке, но и экспортируется. На сегодняшний день объем продаж продукции составил 1,4 млрд манатов, из которых 62,3 млн манатов направлено на экспорт".

    Адыгезалов добавил, что в промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины", расположенный в Джебраильском районе, вложено более 43,8 млн манатов инвестиций: "Здесь зарегистрировано 19 резидентов и 3 нерезидента, создано около 100 рабочих мест".

    Агдамский промпарк Экономическая зона Аразской долины Агентство развития экономических зон Сеймур Адыгезалов резиденты занятость
    Ağdam və "Araz Vadisi İqtisadi Zonası" sənaye parklarına investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb
    Investment in Aghdam Industrial Park and Araz Valley Economic Zone

    Последние новости

    12:51

    Посол ЕС: Власти Грузии предоставили подробную информацию о порте Кулеви

    В регионе
    12:43

    У побережья острова Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    12:42

    В Азербайджане утвержден новый скоростной лимит на платных трассах

    Милли Меджлис
    12:39

    Глава МИД Польши прибыл в Киев - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:38

    CFI Financial Group перестала быть единственным акционером азербайджанской "дочки"

    Финансы
    12:34

    ММ продлил на год срок вступления в силу нормы о софинансировании ОМС

    Милли Меджлис
    12:28

    Великобритания расширила санкции против России

    Другие страны
    12:26

    В Японии в результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе дети

    Другие страны
    12:25

    На двух линиях Бакинского метро фиксируются задержки до 15 минут - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    Лента новостей