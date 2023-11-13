На каких условиях будут выдаваться кредиты предпринимателям на освобожденных территориях?

В рамках программы расширения доступа к финансовым ресурсам предпринимателей, ведущих деятельность на освобожденных от оккупации территориях, государственной гарантией будет обеспечено до 90% суммы предоставляемых им кредитов.

В рамках программы расширения доступа к финансовым ресурсам предпринимателей, ведущих деятельность на освобожденных от оккупации территориях, государственной гарантией будет обеспечено до 90% суммы предоставляемых им кредитов.

Как передает Report, об этом сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

Он также отметил, что субсидия по процентам предоставляется в размере 10 процентных пунктов от годовой процентной ставки по кредиту.

По словам Джаббарова, для формирования благоприятной деловой среды для местных и иностранных инвесторов в Агдамском районе создан Агдамский промышленный парк на площади 190 га, в Джебраильском районе - промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины" площадью 200 га.

"На сегодняшний день в Агдамском промышленном парке в качестве резидентов зарегистрировано 19 предприятий, а в качестве нерезидентов - 6 предприятий, общая проектная стоимость которых составляет 104 млн долларов США. В индустриальном парке планируется создать более 1600 новых рабочих мест. В "Экономической зоне Аразской долины" 5 предприятий зарегистрированы в качестве резидентов, а 1 предприятие - в качестве нерезидентов. Их общая проектная стоимость составляет 19,2 млн долларов. В этом промышленном парке планируется создать свыше 420 новых рабочих мест", - сказал он.